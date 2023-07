U ljetnom ritmu i vrelini gradskog asfalta pitali smo građane slavonske metropole idu li ove godine na more. Katarina nam je kratko odgovorila da ove godine ipak ne. Adrian kaže da ne ide već nekoliko godina. "Uglavnom mislim da je neisplativo uopće odlaziti na more", dodaje.

Godinama more nije vidio ni Zoran. Za njega je Drava - majka! Katarina nam je priznala da je more i prije inflacije bilo skupo, a sada je još gore.

Provjerili smo to na najvećoj i najpoznatijoj osječkoj dravskoj plaži na kojoj smo zatekli Emu. "Bolje je nego na moru, puno", poručuje. Na osječkoj Copacabani uistinu je odlična atmosfera, a u Gradu na Dravi kugla sladoleda košta 1 euro i 40 centi dok za nju na moru treba platiti dva, tri pa negdje i četiri eura.

Slavonski ugostitelj Krešimir Kuna koji svoje objekte ima i na moru pojašnjava kako je razlika u cijeni uvjetovana skupljim najmom prostora, plaćom, hranom i smještajem radnika, ali i kratkom sezonom u kojoj treba naći računicu. Ipak, kaže, može se naći i cijenom prihvatljiva mjesta. "Smatram da na moru ima puno destinacija koje su prihvatljive za naše građane, a i za naravno građane iz vana, ali loše je to što naravno građani iz vana dižu malo cijelu tu priču i samim tim koliko oni mogu plaćati malo se sve skupa poskupljuje", ističe.

Cijene su splet odnosa ponude i potražnje, a u turizmu potražnju ne čine samo hrvatski građani, nego građani cijele Europe često veće platežne moći. To ističe dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku Boris Crnković koji kaže - "ono što su kupci spremni platiti to će prodavatelji, odnosno pružatelji usluga naplatiti".

Prošle godine nakon epidemije Covida došlo je do turističkog buma, no ove godine ljudi su oprezni zbog općeg rasta cijena. "Cijene su generalno veće, ako govorimo u odnosu na prošlu godinu i mislim da su to naše stranke, da su to gosti malo kaznili", dodaje voditeljica turističke agencije Nada Menalo. Aranžmana u sezoni ispod 1000 eura gotovo da i nema, a ako znamo da je tolika i prosječna hrvatska plaća jasno je da je mnogi ne mogu potrošiti na tjedan dana odmora na moru.

"Volio bih da naši građani to mogu ljepše i lakše podnijeti, nadam se da ćemo ući sa plaćama i sa financijama i mi u neki europski standard da onda to sve skupa lakše podnesemo", poručuje Kuna.

Lakše će sve podnijeti oni snalažljivi koji će ipak doći do mora, među kojima je i Marko. "Mi smo imali sreće zato tetka od prijatelja ima tamo smještaj pa nam je dala da ga koristimo na jedno dva tjedna", otkrio nam je.

A na tjedan dana će na Jadran kod kćeri Branko koji u dobrom raspoloženju ovu priču završava šalom. "Ima onaj vic, čovjek je bio u banji, žena mu bila na moru, i on nazove ženu, ženo ja sam u banji – banjam se, ona kaže ja sam na moru – moram se", kroz smijeh nam je ispričao.