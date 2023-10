Pomalo do presude, u laganom ritmu: Dok Mamići uživaju u BIH, u Hrvatskoj svjedoci za sud - nemaju vremena

Sveti Vincent i Grenadini savršeno su mjesto za voditi brigu o Dinamovim nogometašima, skoro dobro kao i Belize, čak i u njihovom promo spotu dečki igraju nogomet.

Tako si je valjda mislio i sin Zdravka Mamića, Mario, kada je tamo otvarao razne karipske račune za ukradene zagrebačke milijune.

To barem tvrdi USKOK koji vjeruje da je poznata maksimirska ekipa svojim manevrima oštetila Dinamo za 144 milijuna kuna.

Na pitanje je li kriv Mamić bi obrambeno svakoga nazvao provokatorom.

A ovo je rekonstrukcija cijele te pravosudne zavrzlame: 2015. došlo je do uhićenja, a 2016. je podignuta prva optužnica. 2017. počelo suđenje, 2018. nepravomoćna presuda i bijeg, potom je 2021. vrhovni sud donio pravomoćnu presudu. U drugom je slučaju 2017. podignuta optužnica, a 2021. je počelo suđenje pa je sve malo stalo i nastavilo se tek sada 2023.

Razlozi zastoja i odgoda su sve bizarniji.

"U odnosu na svjedoka Kranjčara koji je danas pozvan mi nemamo dostavu da je primio poziv, nemamo nikakvu ni da nije primio", kazao je

Dakle, pismo s imenom Nike Kranjčara je poštar nosio, ali eto, nije ga dostavio, prazan kaslić i to je to, nitko nije kriv i sve je ok.

Nevjerojatno kako se nije sjetio poslati goluba pismonošu. Trebao je svjedočiti predsjednik Dinama Mirko Barišić, ali on je taj poziv shvatio kao da ga zovu na kavu pa je rekao da eto ne stiže jer ima neki raniji dogovor. Takav opušteni pristup nije iznimka, nego pravilo.

Odvjetnik Branko Šerić smatra da sudovi previše toleriraju situacije kada svjedoci ni ne dolaze na suđenje

"Nažalost se događa da sudovi olako prelaze preko toga i te situacije doprinose odugovlačenju postupaka", kazao je.

Dok se njemačka legenda Jens Nowotny uredno pojavio na sudu u Osijeku. Nije imao ranije zakazan dogovor, a Nacional piše kako se sve dodatno odužilo jer je sudac Ivan Turudić u jednom trenutku odlučivao o blokiranoj imovini Marija Mamića, pa je tražio da se tisuće stranica spisa prebaci iz Osijeka natrag u Zagreb.

"Nije se ništa dodatno odužilo zbog mene", kaže Turudić za RTL Direkt.

"Nisam odlučivao o Zdravku Mamiću. Za Marija Mamića, pa ne poznam čovjeka pa kud bi otišlo to Hrvatska je zemlja od četiri milijuna stanovnika", kazao je sudac Visokog kaznenog suda.

Kasnije je ipak Turudić izuzet iz te odluke.

Za to vrijeme braća Mamić proživljavaju renesansu u Međugorju. Ne primaju poštu s hrvatskih sudova i imaju druge, ranije dogovore.

Ulažu u velike solarne projekte, potpuno legalne, portali su puni priča o estetskim zahvatima Zdravka Mamića ili novim ljubavnim pustolovinama, a i čekaju da im europski sud u Strasbourgu poništi onu prvu presudu, što i nije tako neizgledno s obzirom na to da su suci koji su im presudili uhićeni i optuženi zbog mita.