U Hrvatskoj se raspada svaki treći brak, ali zadnjih 50 dana službeno se nije razveo niti jedan par, vidjet ćemo kako će to završiti.

O razvodima razgovaram s večerašnjom gošćom Direkta, odvjetnicom Draženkom Buntak.

Novi podaci kažu da je sve više samaca, sve je više razvedenih. Uvjerili ste se u to iz prve ruke?

Jesam, naravno. U 60 dan ništa se nije dogodilo, nismo razveli ni jedna brak.

Je li štrajk spasio koji brak?

To ćemo vidjeti poslije, ne znam. I inače nije bilo značajnih akcija na sudu u periodu ljeta, uvijek je bilo tada manje rasprava. Tako da štrajk nije toliko utjecao na broj razvoda. Tek ćemo vidjeli je li ili nije netko ostao zakinut.

Je li se danas lakše i brže razvesti nego prije 10 ili 20 godina?

Čak mi se da možda jest. Ne znam je li to do procedure ili su to ljudi i njihove namjere. Moguće da su ljudi odlučniji u svojim namjerama razvoda.

Koji je najčešći razlozi razvoda, možda kao u američkim filmovima da su to nepomirljive razlike?

Kod nas ne vlada sistem kao u SAD-u, ali da - naš zakon poznaje trajno poremećene odnose u što spadaju i nepomirljive razlike.

Često su to osnovni razlozi, možda i ekonomski, ali prvenstveno su to neslaganja.

U današnje vrijeme nemaju strpljenja pokušati riješiti probleme. Današnje brzo vrijeme valjda traži i brze razvode.

Argument - ostat ćemo skupa radi djece ili se razvest radi djeteta?

Ja bih na prvu rekla da se razvest radi djeteta.

Ali treba ići od slučaja do slučaja. Koji je put moguće da ljudi tijekom zajedništva, koje je nastalo samo zbog djeteta, mogu doći do spoznaje da mogu živjeti zajedno i da je brak institucija kojoj vrijedi dati značaj.

Dogodi li se u procesu da se par pomiri?

Vrlo rijetko ali to se moguće češće dešava prije nego se pokrene postupak rastave na sudu što znači pri Centru za socijalnu skrb.

Tko češće traži razvod - muškarci ili žene?

Po mom iskustvu žene.

Postoji li kritična godina- sedma ili petnaesta?

Nemam iskustva s tom sedmom godinom, nije mi se pokazao je to godina s češćim brojem razvoda.

Mislim da se danas puno brže razvode nego su se nekad razvodili, puno kraće traju bračne zajednice.

Jesu li razvodi ružni ili su kulturni i civilizirani?

Imate krajnosti ili su to jako lijepi razvod, koliko razvod može biti lijep, ili je on skopčan s brojnim problemima.

Pristojan i kulturan je obično s ljudima koji su se dogovorili i pomirili s rastajanjem, koji su se odlučili sporazumno na to.

Oni riješe svoja pitanje pred Centrom za socijalnu skrb i to potvrđuju na sudu.

Ako se krene u neki spor, onda tu zna biti jako ružnih stvari i vještačenja te drugih dokazivanja, što je puno gore za djecu koja bi morala biti primarna u postupcima.

Ako je sve čisto, koliko najkraće traje razvod?

Pitanje je imaju li djecu, onda treba proći kroz centar za socijalnu skrb. Ali može se proći i za mjesec dana.

Je li skupo?

Ne bih rekla, postoje sudske pristojbe koje nisu značajne, nego su 50-60 eura. Ako imaju odvjetnike, onda odvjetnička tarifa nije prevelika.

Predbračni ugovori - koliko su rašireni?

Nije, ali bit to bila korisna stvar kako bi se izbjegli naknadni problemi i sukobi. Takvi sukobi onda budu najgori, dugotrajni, iscrpljujući, malo je tu pristojnih odnosa koji se dovode do krajnosti. Odnosi baš postanu ružni.

Ako sam dobro shvatila, savjet je - budite strpljiviji i potpišite predbračni ugovor.

Moglo bi se i tako reći, bilo bi to zgodno.

