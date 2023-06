umjetnik za direkt 'Predsjedniče možete me poljubiti u guzicu', performans je Siniše Labrovića. Na kojeg je predsjednika mislio,...

"Poštovani gospodine predsjedniče, možete me poljubiti u guzicu". Nemojte me krivo shvatiti, nisu to moje riječi nego ime novog performansa Siniše Labrovića, našeg najpoznatijeg konceptualnog umjetnika. Već godinama živi u Berlinu, ali idućeg utorka stajat će ispred Muzeja grada Zagreba, kako sam kaže, spuštenih hlača i čiste (pardon) guzice, koja će izložena stajati na raspolaganju za akt ljubavi i skromnosti. Kako je otkrio Petru Panjkoti, predsjednik zasad nije potvrdio ni dolazak ni poljubac, ali još je rano