Predstavljen novi iPhone, punit će se kao i svi drugi mobiteli: 'Biljana Borzan je pobijedila Apple'

Nekad je početak rujna bio ključni tehnološki događaj godine, Apple je predstavljao novi iPhone, milijuni fanova ostajali su budni cijelu noć, uzbuđeno gledali što će nekad Steve Jobs ili danas Tim Cook pokazati. Konkurencija je strepila pred neviđenim dizajnom i inovacijama koje će morati pratiti - a danas? Apple je predstavio još jedan pametni telefon. I dalje se zove iPhone, točnije iPhone 15. Dolazi u nekoliko modela, ima novi čip, kamera je i dalje trostruka. Ako vam ovo ne zvuči dovoljno magično, evo i vijesti da se Apple konačno odriče svog utora za punjenje pa će se iPhone puniti kao i svi drugi telefoni.

O svemu je u RTL Direktu pričao Dragan Petric, izvršni urednik časopisa BUG.

Imamo novi iPhone, ima li ljudi koji će u godini rekordne inflacije platiti telefon, koliko - tisuću eura?

"Dat će sigurno, nekoliko je razloga. Prvi je taj što mobiteli pa tako i iPhonei nisu poskupljivali kao hrana i drugi proizvodi pa ljudi nemaju percepciju da ih se potkrada i da im se nameće poskupljenje. Telefone najčešće kupujemo kod operatera uz ugovornu obvezu pa ih otplaćujemo kroz neke 24 rate pa nam odgovara na neki način inflacija jer nam cijena mjesečne otplate ostaje ista. Indeksna klauzula se odnosi samo na tarife, ali ne i na cijenu uređaja "

Novi modeli imaju USB-C priključak na kojeg danas spajamo gotovo sve. To znači da je Biljana Borzan pobijedila Apple?

"Doslovce da. Apple je bio prisiljen promijeniti priključak za punjenje samo zato što je EU donijela regulu da svi mali uređaji mogu biti plasirani na tržište EU isključivo ako imaju USB C priključak. Kao što će se u 2024. godine svi mali uređaji morati puniti na taj priključak"

Sjećamo se kada su ovi događaji bili prave male tehnološke revolucije, Steve Jobs bi pokazao nešto novo i idućih godina bi nam se životi promijenili - danas toga nema, je li kompanija izgubila svoju magiju ili jednostavno tehnologija ne napreduje više toliko?

"Oko iPhone naravno ne postoji. Ovo je iPhone 15, ali zapravo 17. generacija. Naravno da uzbuđenje ne može biti jednako kao kod prve generacije pogotovo zato što već stotine milijuna ljudi ima iPhone u svom džepu. Magija postoji. Oni koji još nisu omađijani se stignu omađijati, ali stižu novi uređaji. Naočale za virtualnu stvarnost koji će demistificirati i tehnologiju koja postoji. Ali, magija Applea je u tome što uspijeva demistificirati neki novi tip uređaji. Svi smo čuli za VR naočale, ali nikako da postanu mainstream i dio svačijeg kućanstva. Postat će nam svima jasno što je to i kako nam to može promijeniti život na bolje "

Apple danas nudi kredite želi postati neo-banka? Što to znači?

"U SAD-u već sada možete uzeti Apple kreditnu karticu koja je i digitalna. Međutim, nude se sve bankarske usluge, krediti i kamate na štednju. Sve je povoljnije nego kod klasičnih banaka. Imamo ih i mi u Europi. Međutim, kad Apple uleti na to tržište - u potpunosti ga demistificira i to mi moglo u potpunosti desruptati bankarski sektor, industriju."

Što dotle radi konkurencija?

"To možemo gledati dvojako. . Ja bih rekao da su tehnološki trendseteri drugi proizvođači. To su Kinezi, nekoliko njih diktira tržištem inovacija. Neki koji su kod nas manje poznati…"

Imali smo priču o tome kako nas prisluškuju svi pametni uređaji - od perilice do automobila, o mobitelima da ne govorimo - je li to danas uopće nekome problem ili smo se jednostavno pomirili s tim?

"Ja bih rekao da je riječ prisluškivati pogrešna u ovom slučaju. nije da nas se prisluškuje, to zvuči zastrašujuće. Uče o nama i koriste to što su naučili da nam se plasiraju reklame za proizvode koje ćemo najvjerojatnije kupiti, da se eventualno promijeni naša glasačka volja. Je li to dobro ili loše- ne vidim neko preveliko zlo. Na kraju krajeva - kupit ćemo ono što želimo, glasati za koga želimo. To što moj mobitel uči o tome što se meni sviđa, a što ne - meni nije neki problem. Mislim da smo svi naučili živjeti s tim. Zvuči kao špijunira, malo je pretjeran izraz"

U Meksiku su predstavili tijela vanzemaljaca, što kažeš na to?

"Uvalimo im iPhone pa da i mi njih malo prisluškujemo i špijuniramo i da saznamo koje su im namjere"