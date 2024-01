Proljetni studeni, božićne južine i snijeg u siječnju: ' Tek sad nam stiže pravi ugriz zime'

U Hrvatsku stiže prava zima, minusi, snijeg, oluja i jaki udari vjetra. Upozorio je na to Državni hidrometeorološki zavod, a detaljnije o tome što nas čeka prognostičar ispričao nam je Dorian Ribarić.

Znači, gotovo je ovo proljeće na kojem u kojem smo uživali, stiže nam zima, snijeg, minusi. Je li to slično nešto ovome što smo vidjeli u Skandinaviji ili ne?

Dio tog hladnog zraka će napokon, rekli bi, mnogi stići do naših krajeva. Naime, imali smo iznimno toplo razdoblje za početak godine. Temperature preko deset stupnjeva iznad prosjeka za početak siječnja. A sada ustvari dolazi tek jedan ugriz zime, tj. najnormalnija zima. Zimski period za nas. Bit će hladno, ali ne ovako ekstremno, kao što je to na samom sjeveru kontinenta.

Za nedjelju i ponedjeljak, ako se ne varam, najavljen je snijeg. Govorimo li samo o gorju ili o gradovima gdje će pasti, koliko će ga pasti? Sve nam reci.

Da, bit će više snijega. Bit će snijega, barem pahulja, u većini zemlje. Znači, u cijeloj unutrašnjosti očekujemo barem tanji snježni pokrivač. Ne baš u svim gradovima, recimo Zagreb ionako već tradicionalno će ostati na kojem centimetru ako bude sreće. Dok se u ostalim područjima iznad 100, 150 i 200 metara nadmorske visine već očekuju tu neke vrijednosti od 10 do 20 centimetara visine, najviše kao i uvijek u gorju. Tamo oko Plitvica moglo bi biti tridesetak centimetara, ali zanimljivo, baš za ovaj prodor hladnog zraka imat ćemo i pojačan sjeverni vjetar i jaku buru. I onda to u kombinaciji s dosta snijega. U početku mokrog snijega, može bit i snježnih nanosa, pa i onih nekih mećava u gorskim krajevima, pa bi tu negdje lokalno moglo biti i 50 cm snijega. Ali, to je, eto, samo neki manji lokaliteti.

Ono što me zanima je li u Dalmaciji također moguć snijeg? Vidjela sam prognozu tog norveškog metroa servisa koji pišu da je moguć snijeg u Šibeniku, moguće i u Sinju. Je li stvarno tako?

Popularni Norvežani koji koriste britanski model koji se koriste i u cijeloj Europi. Taj model koristi i naš Državni hidrometeorološki zavod. Da, moguće je da koja snježna pahulja stigne čak i do same obale, tj. baš od Šibenika malo sjevernije, to je izglednije. Nešto se očekuje u Dalmatinskoj zagori. Ne očekuje se zadržavanje na tlu, dok recimo, uz samu obalu u nekom podvelebitskom primorju bit će tu orkanske bure, stvarno jake bure koja bi mogla onda nositi te snježne pahulje, pa se tu možda u porečkoj rivi uhvati koji centimetar.

Moguće je, ako sam dobro, shvatila su i pijavice na moru. Moguće su i one poplavljene rive koje smo gledali prije dva mjeseca.

Da te nepovoljne prilike u tim ustvari počinjemo cijelu ovu promjenu vremena. Dakle, to je ono s čime počinje vikend. Najkritičnije će biti, dakle, u subotu. To nama tu promjenu ustvari ne donosi taj prodor hladnog zraka sa sjevera, nego sredozemna ciklona. Dakle, jedna prava zimska situacija. Ciklona, prilično duboka iz Tirenskog mora ulazi na Jadran i onda s tim središtem niskog tlaka se stvara tzv. ciklona la plima. Dodajmo tome i jugo koje će biti jako olujno. Ono će naguravati more u naš Jadran bit će i lokalno obilne kiše duž obale. I onda sve te rive koje će biti otvorene prema jugu bi mogle poplaviti.

Svi se sad zapravo veselimo snijegu jer ga zapravo ove zime još nije bilo kako treba. Je li to subjektivni dojam ili je s njega stvarno sve manje?

Pa snijega je stvarno sve manje. Stvarno ga je sve manje, pogotovo u nizinama, čak i u nekim višim područjima. Imamo imamo taj nekakav signal, tj. imamo trend sve manje snijega. Kad govorimo, recimo o snijegu, zanimljivo je da u Alpama u nižim Alpama do 1500 metara nadmorske visine povijesno gledano, svakih deset godina imamo osam posto manje snijega i to i u količini i u broju dana snježnih. Dok recimo, za one skijaše i skijašku sezonu je bitno da recimo, iznad 2000 metara su te količine ostale, recimo prilično slične onim povijesnim količinama, ali su se smanjili malo ti snježni dani. Ali to govorimo o par postotaka.

Sad smo imali ovo zapravo proljeće u prosincu i za Božić je bilo toplo i za Novu godinu je bilo toplo oko 15 stupnjeva. Je li to isto samo dojam ili su se promijenila ta godišnja doba? Kao da nema više godišnjih doba i kao da zima zapravo dolazi sve kasnije, kada je najhladnije bude onda u veljači, a ne zapravo sad u ovim mjesecima.

Pa ustvari nama se promijenila klima. Mi zadnjih 30 godina imamo tu jednu novu klimu na koju se još uvijek navikavamo, a zadnjih dvadesetak godina i ta klima pokazuje trendove promjene. Dakle, već imamo te nagle porasta temperature. Sve nam je toplije. To je primjer Gospića, gdje vidimo da nema više one ekstremne hladnoće. Dakle, siječanj je nama i dalje najhladniji mjesec u godini. Ali, recimo, u ranim 2000-ima, ona famozna zima 2003. recimo, imali smo minuse ispod minus 20, 25, dok zadnjih desetak godina tu smo uvijek negdje oko minus 10. Dakle, to je velika razlika od čak desetak stupnjeva.To je, recimo, ono da izostaje ta neka ekstremna hladnoća, dok s druge strane imamo ekstremnu toplinu koja je sve češća. Ono što se nekako vidi u podacima je da imamo u rujnu nekako produženo razdoblje topline. Tu malo odgađa taj kraj ljeta i imamo studeni koji je ustvari sve češće bez studeni. Dakle, tu imamo taj nekakav odmak, proljetni studeni i imamo, naravno, ove božićne južine koje nam nikako ne odgovaraju.