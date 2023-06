Vidjeli kako se jedna majka javno i sa stilom ispričala svome sinu. Na billboardu je napisala 'Izvinjavam se sinu Marku što nisam vjerovala da će završiti fakultet'. Marko je naime studirao 12 godina. A mi smo danas pronašli mamu Dijanu.

Recite nam gospođo Dijana, kako ste došli na ideju baš billboarda da biste se sinu odužili što niste vjerovali da će završiti fakultet?

"Pa poprilično spontano, zapravo, s obzirom da me iznenadio s diplomom koju nisam očekivala u tom trenutku, jedan dan čekajući najmlađu kćer da dođe iz škole vidjela sam billboard. mislila sam gle billboard je fantastična stvar, voziš se, i onda onako šokirano pogledaš u billboard i to je to! Objavit ću mu ispriku na billboardu što je završio fakultet i za dobivenu diplomu", govori.

Sin je studirao 12 godina. Što je toliko studirao?

"Nije mu fakultet više bio u fokusu jer se zaposlio pa mu to nije bilo toliko bitno, a ja sam inzistirala na tome jer smatram da kad nešto u životu počneš, to moraš i završiti. Pa je on zapravo više završavao fakultet zbog mene, nego zbog sebe", kaže.

Koji fakultet?

"Ekonomski u Beogradu", rekla je.

Kako je on reagirao kad je vidio billboard?

"Pa nije očekivao, dakle bio je totalno šokiran sa billboardom, onda smo se čuli woooow, sve sam mogao očekivat, ali ovo nee, najbolja mama! Onda kad su počeli dolaziti komentari i bio je oduševljen cijelo vrijeme", zaključuje.