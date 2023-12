Propovijedaju na TikToku i imaju zornica challenge. Oni su cool svećenici: 'I klanjanje prenosimo uživo'

Svećenik za DJ pultom, aleluja i techno - zvuči nemoguće, ali moguće je. Otac Giljermo podiže ritam u jednoj belgijskoj crkvi.

Počeo je kako bi sakupio novac za obnovu crkve, a onda se techno pretvorio u hobi kojim mlade privlači u crkvu, a vjeru čini zanimljivom.

"Ovo je prilika da dijelim svoju vjeru na plesnom podiju. To je nešto što nisam mogao ni zamisliti kada sam postao svećenik", priznaje ovaj svećenik.

Ovakvo što se čini zanimljivim i fra Vladimiru Vidoviću, ravnatelju Doma sv. Antuna i voditelja tamošnje pučke kuhinje. "Ja bih rekao, tko voli nek izvoli", našalio se.

Vjeruje da takve stvari privlače mlade da se približe vjeri. "Kad primijete svog svećenika koji posjećuje techno partije, ili ovoga koji još tamo nastupa, određeni dio će se u to uključiti", govori fra Vladimir.

I u Hrvatskoj smo imali svećenike koji su dolazili na Ultru, i to ne puštati glazbu, nego družiti se s mladima. Njihovi interesi se mijenjaju, a svećenici nastoje pratiti trendove kako bi im vjeru predstavili iz nekog drugog, njima bližeg kuta.

Franjevac David Sedlar ispričao nam je kako se u njegovoj župi mlade poticalo na mise-zornice.

"Kad sam došao u Bjelovar već je bila pokrenuta stranica Zornica challenge gdje se mlade poticalo da sve više i više dolaze na mise, na da ih skupljaju poput one igrice Pokemona. I iz godine u godinu se pokazalo da to nešto novo atraktivno, i zabavno je doprinijelo tome da se povećava broj mladih koji dolaze u crkvu", objašnjava nam.

Zornica challenge, glazba, putovanja, društvene igre. Franjevac Vladimir Vidović objašnjava nam da su zabavne aktivnosti svećenika i mladih postojale i puno prije samog interneta.

"Sjećam se kad stariji svećenici govore da su privlačili odnosno nabavili i dobili tamo 60-ih i 70-ih stolni nogomet, biljarski stol, gdje to nije bilo dostupno svugdje, ali neki bi župnik to uspio nabaviti, i onda bi nakon katekeza ili vjeronauka znali igrati. Tako da u tom kontekstu danas je to TikTok", ističe fra Vladimir.

Teško da postoji bolje mjesto od TikToka za približavanje mladima. To najbolje zna franjevac Stjepan Brčina koji propovijeda na TikToku, ali snima i za Instagram i YouTube. Tamo mladi mogu pronaći neke od najvažnijih zaključaka s mise, čuti motivacijske govore, ali i nasmijati se uz ovakve videe.

"Ja sam došao do velikog broja mladih upravo preko društvenih mreža koje koristim. Imam i live molitve. Oni to vrlo rado prate. Mi svako klanjanje prenosimo online i kad ga četvrtkom imamo tako da je to jedno mjesto gdje se puno može doprinijeti mladima na jedan drugi način", objašnjava na.

Kao što je to učinio AI Isus, o kojem je već bilo riječi u Direktu. Vrijeme se mijenja pa se možda promjeni i dojam da svećenici moraju biti strogi, namrgođeni i mladima dosadni.

Fra Vlado smatra da sve to dokazuje da i svećenici mogu biti cool, a s tim se slaže i fra David.

"Svaki svećenik definitivno može biti cool jer živi po primjeru Isusa Krista, koji je u svoje vrijeme, ako ćemo iskreno, bio faca", govori nam.

A fra Stjepan smatra da svećenici već jesu cool. "Ja sam isti onaj koji voli humor, druženje, hobije, mlade, izlaziti i sve ostalo što sam radio i prije", ističe.

Upravo to radi i otac Guilherme jer baš je on dokazao da Crkva doslovno može biti mjesto zabave.