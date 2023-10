Prvi put nakon godinu dana pojeftinila hrana, ali i restorani. Provjerili smo je li stvarno tako

Špica sezone je gotova, ali kada se gledaju cijene, i dalje je prilično oštra. Stranim turistima ovdje je to dohvatljivo, no domaći neće puno bolje proći ni tijekom jeseni. Iako, mnogi su hoteli sada jeftiniji. Tako kaže i par koji inače živi u Australiji.

"Sedamdeset eura za noć u Rovinju. Cijena je OK jer i drugdje u blizini cijene su slične, a ima i skupljih", govori nam Drago.

"Za sto eura mogu proći dvije osobe za jednu večeru. Da svaku večer idemo (u restoran op.a) bilo bi puno, ali mi i kuhamo. Cijene u Austriji su sada iste kao u Hrvatskoj", govori nam Ana.

Svjetsku slavu Hrvatska je ove sezone stekla i s nadrealno skupim kuglicama sladoleda. Iako su negdje koštale i pet eura, Opatija je po tom pitanju bila donekle pristojna. Kuglica je i dalje dva eura.

Stjepan je opatijski ugostitelj. Što se restorana tiče, kaže da se vidi razlika u cijenama u sezoni i van sezone zbog onih restorana koji rade samo ljeti.

"Naši restorani imaju cjelogodišnji posao i cijele godine imaju iste cijene. Mi nemamo se ljetne i zimske cijene. To se dogodilo zato što imao puno sezonskih restorana i oni su imali nekakve senzacionalno skupe cijene. Zato je vrištalo sve da je skupo, ali svi restorani koji rade 12 mjeseci u godini, oni si to ne mogu dozvoliti taj luksuz da podižu cijene po ljeti, a smanjuju po zimi", govori Stjepan Dunatov.

Tako je kod njega, ali nije svugdje ista priča.

"Evo - jučer sam s društvom, nas četiri, pojeo ne nešto ekstra,lagano predjelo, ribu i bočicu vina. Cijena je bila skoro 400 eura. To je 100 eura po osobi i mislim da je to previše. Tko si to može priuštiti? To je stvarno previše", kaže Rolando.

No, razlike postoje. Evo primjera večere za dvoje.

"Večera je bila 41 euro. Bila sam ovdje i u glavnoj sezoni, tada je koštalo 72 eura", kaže Jelena.

"Apartman je puno jeftiniji nego u špici sezone - 500 eura za tjedan dana. To je vrlo jeftino za listopad", kaže Johann.

Bili su ovdje i ranije, hotel su u travnju za tri noći platili 300 eura, u kolovozu 500. Sada su u Opatiji hoteli općenito jeftiniji od 15 do 20 posto, ali sve je to i dalje skupo.

"Možemo si to priuštiti jer ne živimo ovdje. Imam prijateljicu ovdje i znam da ona ima puno manje novca u budžetu nego mi. Za nju i za ljude ovdje je jako skupo, ne mogu si ništa više priuštiti", govori Jelena iz Austrije.

Gosti dolaze i odlaze, domaćim ljudima ostaju cijene.