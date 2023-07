Molim vas koristite zahode, mislimo baš na zahode, ne zidove Palače. Eto to je jedna od stvari koje pišu na novim tablama koje su postavljene po Splitu, zajedno s upozorenjem da su predviđene kazne 300 eura. Ništa nije slučajno: u gradu sutra počinje ludnica zvana Ultra

Tisuće mladih već su okupirale grad, ukupno dolazi 140 000 ljudi. A nove table po gradu trebale bi ih podsjetiti ne hodaju goli, ne piju alkohol osim u kafićima, a lijepo im piše ako vam je do deranja: odite na Poljud. Posla će idućih dana imati i komunalni redari i policija koja sprema pojačane kontrole. Sobu je u blizini Splita gotovo nemoguće naći: organizatori kažu: potrošnja na festivalu Splitu donosi 150 milijuna eura.

Jesu li uzbuđene i gradske vlasti: to ćemo odmah pitati gradonačelnika Ivicu Puljka koji nas čeka u Splitu. Idete li i vi na Ultru ili ne.

"Otići ću sutra samo na početak, nisam nikada bio do sada, pa i mene isto tako zanima kako izgleda atmosfera ali neću se puno zadržati. To možda ipak nije za nekoga mojih godina", kazao je.

Je li grad spreman za opsadu mladih? Hoće li pojačan broj policajaca i redara biti dovoljan za držanje reda?

"Mislim da hoće, proteklih godina nije bilo problema s Ultrom. Veliki je broj ljudi koji dođu u grad, naše sve službe, sve komunalne tvrtke, svi koji trebaju sudjelovati u organizaciji su spremni. Ali proteklih godina nije tu bilo velikih problema ni ekscesa, bilo je veselih mladih ljudi. Ove smo godine zbog činjenice da je bilo dosta slučajeva neprimjerenog ponašanja naših gostiju, mi smo ih na to upozorili, donijeli smo novu odluku o javnom redu i miru oblijepili smo grad plakatima. Nadam se da će sve proteći u najboljem redu", govori.

Postavili ste i nove table po gradu: dosta duhovite moram priznati. Mislite li da će od toga biti koristi?

"Ima jedan veći broj naših gostiju koji nisu svjesni kojim principima bi se trebali ponašati. Možda se malo previše opuste, kad se upozore onda to zaista neće raditi ali one koji se tako neće ponašati, njih će se nažalost kazniti ako ih se uhvati u neprimjerenom ponašanju. Želimo poslati poruku da je Split grad u kojeg su svi dobrodošli, želimo da ljudi dođu kod nas i da se provesele i zabave ali sve u granicama pristojnog i kulturnog ponašanja. Table smo dizajnirali tako da budu zanimljive i da privuku pažnju, da budu malo duhovite, mislim da smo postignuli i taj rezultat", rekao je.

Mučite se s ponašanjem turista po gradu. Znam da ste već naplatili 30 000 eura kazni, ali ako stalno gledamo snimke uriniranja i povraćanja po jezgri: možda trebate biti oštriji?

"Ne mislim da treba biti oštriji, mislim da nije stvar u represiji, niti u kaznama. Mislim da je stvar u primjerenom ponašanju upozoravanjem. Mislim da je to malo prenapuhano, mi ovdje imamo jedan lokalni medij koji je previše blizak vladajućim strukturama u državi i mislim da oni produciraju previše tih stvari i stvaraju negativnu sliku o turizmu. To uopće nije slučaj, ove godine ima najviše turista ikad u gradu Splitu, ima malo više mladih ljudi nego prije. Nekad možda pretjeraju u svom ponašanju, ono što mi želimo je poslati im poruku da se pristojno ponašaju. Nije to specijalno puno više nego što je bilo prethodnih godina, sada se stvorila mala histerija ali mislim da to nije niti dobro ni produktivno. Mi radimo sve što je u našoj ingerenciji, čak smo popravili suradnju s policijom da se i oni uključe malo više u to, angažirat ćemo nešto zaštitara i redara i mislim da će se sve zajedno popraviti. Ne trebamo stvarati neprijateljstvo prema turistima, puno ljudi živi od turizma, turizam moramo i gledamo ga pozitivno. On mora biti motor drugog dijela ekonomije kojeg mi želimo razvijati s visokim ekonomijama, malo po malo ćemo mijenjati strukturu gostiju razvojem visokog turizma, to će se događati u godinama koje slijede. Turizam je pozitivan u gradu Splitu, ima pozitivne efekte, takvog ga treba i gledati", kaže gradonačelnik.

Ultra gradu odnosi ogromnu zaradu, s druge strane vam je donijela i dosta problema, status party metropole, nezadovoljstvo ljudi. Kad izvažete jedno i drugo - biste li rekli da se isplati?

"Uvijek sam pozitivan, pa sve što se događa gledam kroz jednu prizmu pozitivnog, mislim da tako i je. Ultra je donijela Splitu dosta dobroga i više dobroga. Sa velikim brojem ljudi dođu određeni problemi koji se riješavaju i mi smo ih rješavali, naročito zadnje dvije godine. Grad Split je sada puno čišći, puno protočniji, puno ljepši, mirniji je, ali imamo problem s klubovima koje nismo otvorili mi nego su ih dopustili konzervatori bez naše suglasnosti. To je nešto što ja stalno upozoravam, prozivamo, da nam pomognu da riješimo taj problem", zaključio je splitski gradonačelnik Puljak.

