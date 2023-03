Zapad, Jugoslavija i nuklearno oružje: Trebamo li biti zabrinuti zbog Putinovog dramatičnog govora?

Pedofilija vam je na zapadu normalna stvar. Protiv Rusije koriste i vragove i teroriste i naciste. I da, Zapad je počeo rat.

Sve je to danas rekao, pogodili se, gospodin Vladimir Putin, koji se tri dana prije prve obljetnice rata - obraćao puna 2 sata.

Ali od uobičajenog strašenja i krivljenja, najviše je zabrinula njegova najava da izlazi iz sporazuma o nuklearnom naoružanju. U međuvremenu se iz Varšave javio Joe Biden koji kaže: "Ukrajina nikad neće biti vaša pobjeda".

Uz pljesak i ovacije, ruski predsjednik započeo je govor u kojem je još jednom ponovio stare teze, za rat je kriv degenerirani zapad koji je Rusiju htio poniziti uz pomoć ukrajinskih neonacista. Miroljubivoj Rusiji nije preostalo ništa drugo, kaže Putin, nego da se brani.

"Želim ponoviti da su oni počeli rat. Koristili smo i koristimo silu da ga zaustavimo. Ova odvratna zapadna metoda obmane isprobana je ranije. Ponašali su se nesavjesno, dvolično, kada su rušili Jugoslaviju, Irak, Libiju i Siriju", rekao je ruski predsjednik u svom govoru.

Od dva sata carevog govora, jedna je najviše šokirala.

"Prisiljen sam danas objaviti da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u Sporazumu o strateškom naoružanju", dodao je.

Bivši šefovi hrvatske diplomacije upravo ovu Putinovu poruku smatraju najopasnijom. Ideja je jasna, još jednom zastrašiti zapad nuklearnim oružjem.

"Ovaj izlazak iz sporazuma o nukearnom ograničavanju defakto je apsolutno prijetnja", rekla je Vesna Pusić.

"On je danas rekao dečki došli ste u moje dvorište, došli ste u Kijev, ok, ako ćemo tako igrati, onda ja otkazujem taj ugovor i ne mogu ništa više garantirati – to je njegova poruka", priča Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova.

Odgovor američkog predsjednika iz Varšave, jasan - Rusija nikad neće pobijediti Ukrajinu. Biden je poručio i da se apetiti autokrata ne mogu utažiti, jedino spriječiti.

"Europske zemlje ne žele kontrolirati i uništiti Rusiju, nema zavjere Zapada protiv Rusije, kako je danas rekao Putin. Ovaj rat nije nužnost nego tragedija. Putin je izabrao ovaj rat, i nastavak je njegov izbor", rekao je Joe Biden.

Dio govora Putin je posvetio izopačenosti zapada. Pred političkom, vjerskom i vojnom elitom, ali i četničkim komandantom kao gostom, sebe je predstavio kao posljednjeg zaštitnika tradicionalnih kršćanskih vrijednosti.

"Pogledajte što rade vlastitu narodu. Uništavanje obiteljskog, kulturnog i nacionalnog identiteta, izopačenost, zlostavljanje djece, pedofiliju proglašavaju načinom života", govori Putin.

Profesora Codya McClaina ovakva retorika ne iznenađuje. Cilj je jednostavan, stvoriti podjelu.

"On želi biti simbol cijelog konzervativnog svijeta jer je ostao bez svega drugog. Rusija je izolirana, ne napreduje pa se mora ponašati kao da na neki način brani tradicionalne, „normalne“ vrijednosti. Istovremeno želi razdor među zapadnim saveznicima", govori Cody McClain Brown.

"Iznenađujuće je koliko je Putin odvojen od realnosti! Kaže da ekonomija raste i da sve sve u redu. Rusija ima 100 000 poginulih u jednoj godini, to je ogromna brojka", dodao je.

I nije važno samo ono što je rekao, nego i ono što nije, kaže Vesna Pusić.

"A to je da je godinu dana nakon što je Putin započeo svoj, što je trebao biti trodneni rat i ulazak trijumfalni u Kijev, danas godinu dana kasnije američki predsjendik je u Kijevu, a Putin u Moskvi. I u Kijev neće doći", rekla je Vesna Pusić.

362 dana od početka invazije - Putin je poslao prijeteću poruku Ukrajini i svijetu. A svi se pribojavaju što sprema za tri dana - na godišnjicu početka rata.