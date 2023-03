Rekonstruirali smo bijeg iz KBC Rebro. Kako je policiji pobjegao kradljivac parfema i trenirki?

Nije progutao žilete nego dijelove upaljača. Nije skočio kroz prozor drugog kata nego pobjegao iz prizemlja. Policija je danas demantirala tvrdnje 42-godišnjeg lopova, koji im je pobjegao sa zagrebačkog Rebra. Svoju je priču malo uljepšao, ali činjenica je da je čovjek optužen za krađu 56 parfema i dvije trenirke uspio ono što nije baš često: pobjeći policiji.

Progutao je oštar predmet, požalio se na bolove u trbuhu i završio u bolnici Rebro. Bio je to uvod u filmski bijeg kojim se Uhićeni kradljivac parfema prošli četvrtak narugao policiji.

Lukavi zatvorenik iskoristio je trenutak nepažnje policajca koji ga je čekao ispred sobe za pregled - skočio je kroz prozor i pobjegao u nepoznatom smjeru.

Bjegunac željan slave odmah se javio poznatom novinaru crne kronike Dušanu Miljušu. Poslao mu je fotografije, pohvalio se da je nadmudrio tri interventa policajca i skočio s drugog kata bolnice.

"Tvrdio je da je u kancelariji gdje su bili policijski službenici, da je tamo progutao žilete. Međutim ne drže policajci baš žilete na stolu, no dobro to je on ispričao tako", rekao je novinar Miljuš.

Policija ima drukčiju verziju priče. Bjegunca je čuvao tek jedan policajac, a ne tri specijalca i skočio je kroz prozor u prizemlju, a ne s drugog kata. Umjesto žileta progutao je upaljač. U cijeloj priči najvažnije je, kažu, da su ga uhitili.

"Sankcije za policajce, da ili ne? U ovom trenutku ne možemo govoriti, dakle govorimo o jednom trenutku kada je vizita, dakle liječnici su bili s njim i u tom trenutku su liječnici rekli da izađe iz tog prostora odnosno da u tom trenutku kada su oni izlazili iz tog prostora, dakle veći broj ljudi u kojem je on iskoristio taj trenutak u kojem mu se pružala liječnička pomoć da pobjegne", rekla je Marija Goatti glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.

Policajac ne treba odgovarati, ali sustav bi svakako trebalo mijenjati, upozoravaju sindikati.

Protokoli su nejasni, policajaca je premalo, a u poslu su im ruke vezane suludim propisima pa tako temeljni policajci za razliku od pravosudnih za svako stavljanje lisica moraju pisati izvještaj.

"I vi sad uzmite da trebate sprovesti 20 ljudi dnevno, vi trebate za 20 ljudi pisati da ste upotrijebili lisice. I smatram da pretvarate operativca u jednog pisara. Nedostaje pravosudnih policajaca jako, nedostajat će ih više dokle god se ne promijeni politika plaća i podizanje plaća", rekla je Jelena Krešo, glasnogovornik Sindikata pravosudne policije.

Nije ovo prvi put da su zatvorenici u Hrvatskoj dali petama vjetra. Ovo je video dvojice bjegunaca koji su prije dvije godine preskočili ogradu zatvora u Osijeku i pobjegli. Uhićeni su vrlo brzo.

"Mi smo vidjeli kad su već bili dole, kad su skakali. Da, da, taman kad su skakali", istaknula je Krešo.

Bizarni i komični bjegovi nisu rezervirani samo za Hrvatsku. U susjednoj Italiji mafijaški boss pobjegao je iz zatvora na Sardiniji tako da je napravio uže od plahti i spustio se niz zid. U Izraelu šestorica terorista pobjegla su iz najčuvanijeg zatvora u zemlji kroz rupu koju su sami iskopali. U takvim situacijama na kraju odgovaraju šefovi zaduženi za organizaciju posla, dok u Hrvatskoj nastradaju isključivo policajci na terenu i na kraju se ne promijeni ništa.

"Evo konkretno zadnji bijeg koji je bio ispred kaznenog općinskog suda na Črnomercu di je osoba pobjegla od cijelog epiloga jedan pravosudni policajac je dao otkaz, drugi je na suspenziji i tko je kriv, pravosudna policija", rekla je Krešo.

Epilog bijega iz Rebra još se čeka, no i prije kraja istrage naslućuje se da je potrebno mijenjati sustav, a ne ljude.