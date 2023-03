Repa kao Eminem, piše zadaće, nagovara na razvod, a i puno laže. Kuda ide ChatGPT?

ChatGPT nas može nasmijati, neke i naljutiti. Ljevičar je, nije htio reći ništa lijepo o Donaldu Trumpu i fosilnim gorivima. Zbija šale samo o kršćanima, povremeno daje krive informacije, pa smo ga i mi uhvatili u laži. Ako pitate ChatGPT ja sam recimo rođena 1963. i napisala sam niz knjiga između ostalo Hrvatska za početnike. Ali nije to sve.

"U anonimnoj anketi na Stanfordu, 5 posto studenata priznalo je da su predavali eseje koje je u potpunosti napisao ChatGPT. Čak su ga koristile i neke školske administracije. Na Vanderbilt Sveučilištu ispričali su se jer su koristili ChatGPT da im napiše e-mail sućuti nakon masovne pucnjave na Sveučilištu u Michiganu. To je pomalo jezivo", kazao je John Oliver.

Varaju i srednjoškolci - njima piše zadaću. Raspitali smo se piše li i našim učenicima - za sada ne. Ili barem nastavnici to još nisu primijetili.

"Varanje na ispitima - vrlo moguće, pogotovo što se tiče niže razine obrazovanja. Međutim, jedan kolega koji radi u srednjoj školi i ja smo ga testirali na znanje iz naprednijih stvari - kao što je umjetna inteligencija , nije se pokazao uspješan. Možda bi dobio prolaz, ali i to teško", govori Ivan Lorencin s Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Prolazi ispite, ako ga pitate - najkontroverzniji političari u Hrvatskoj su Milan Bandić, Željko Glasnović i Ivan Pernar. A kako je moguće da ChatGPT preferira jedne ili druge - pitali smo Bojana Glavaševića koji je diplomirao na temu umjetne inteligencije.

"Umjetna inteligencija koristi algoritme na korpusima tekstova, ogromnim tekstovima, to je po milijun riječi - što više riječi to je naravno bolji odgovor. Ona je uostalom pristrana onoliko koliko je njegov kreator pristran, bio on svjestan ili ne", kazao je saborski zastupnik Bojan Glavašević.

I tako ChatGPT postane ljevičar, kojem je Tuđman sumnjiv, a Tito nekritički drag - kako ga je optužila saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. A zapravo - kod umjetne inteligencije postoje puno veće zamke od svjetonazorskog opredijeljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poznat je primjer Amazona. Oni su prilikom zapošljavanja koristili algoritam umjetne inteligencije, njihovi algoritmi su preferirali riječi koje muškarci češće koriste - kada su to primijetili prestali su s tim. Znači važno je da iza toga stoje programeri koji su što različitiji kako bi se kod programiranja izbjegla pristranost", govori Glavašević.

Tko je točno bio pristran kada se birao najljepši muškarac u Hrvatskoj - ne znamo. Ali kolege s Indexa od ChatGPT-a dobile su sljedeći odgovor: Broj jedan je Goran Višnjić. Broj dva, Duško Lokin. U prvih 10 umjetna inteligencija je svrstavala Ivu Andrića, Slavena Bilića i Thompsona. A sviđaju joj se i Luka Modrić i Zlatko Dalić.

Umjetna inteligencija svidjela se i Rumunjskom premijeru - zaposlio je ION-a koji je zadužen za društvene mreže u njihovoj vladi. Jedva čekamo vidjeti da jednog takvog uposli AP.