Komunalni redari upozoravaju turiste na neprimjereno ponašanje svaki dan.

"Imamo komunalca koji to strogo nadzire pa se to u potpunosti smanjilo. Ima još par onih težih ali u većini slučajeva se smanjilo", govori konobarica u Makarskoj Aleksandra Ignac.

"Pa Makarska me dosta iznenadila i uredna i čista i komunalni redari su non stop u ophodnji i stvarno je uredno što se tiče ljudi. Možda koji turist malo mlađi bez majice, ali sve u svemu sve ok. Sve lipo", kaže mornar na jahti Dominik Krstulović.

"Ma meni se čini ovako da je sve u redu. Ne vidim, možda nek sitnice vidim sad redara da upozorava ove bez majice da ih obuku. Mislim da je to, ljudima je vruće, ali treba se držati nekog reda", govori booker za turističke izlete Josip Mladin.

Od ove sezone tu je info pult, a uz 10 tak redara pojačane su i policijske patrole. za ispijanje alkohola na javnim mjestima, uriniranje ili šetnju bez odjeće-možete platiti kaznu od 40 eura pa naviše..

"Pa cilj je uvijek prevencija, cilj je uvijek upozorenje. Nikad se ne ide džonom prema gostu nikad se ne ide hajdemo reći nasilno nego upravo suprotno, ideja je informirati. Na neki način opomenuti", ističe makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Tek nakon upozorenja turisti shvaćaju da neke stvari nisu prihvatljive.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno, onda ću odjenuti majicu. Hvala", kaže Adrian iz Kanade.

"Žao mi je što sam dijelom Britanac. Mi nismo baš sjajni na praznicima. Pokušavamo to promijeniti, pokušavamo pružiti primjer", govore Wilis i Pod iz Velike Britanije.

Makarska nema problema s ponašanjem gostiju, no možda je riječ I do profila turista jer ovdje uglavnom stižu na obiteljski odmor

Puno veći problem imaju Hvar i Split koji su postali odredišta party turizma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa Hvar je dosta divlji, dosta divlji. Iako sam čuo da pokušavaju to promijeniti uozbiljiti se i prihvaćaju starije zrele ego dičurliju koji stvarno rade svašta", kaže mornar Krstulović.

"Ima sigurno toga ima svugdje, pa i ovdje. Nije kao u Splitu ni izdaleka", kaže Vibor Devivi iz Makarske.

Iako prijestupa možda i ima, oni ove ni prošle godine nije izdana nijedna kazna.

"Ako osjetimo bilo kakvo žarište bilo da se radi o povećanom broju mladih turista koji dolaze brodovima uvijek policija nastupa tako da se razgovara s ljudima. S disko klubovima, s voditeljima. Preventivno ih upozoravamo i mislim da do kazna ne dolazi toliko često koliko se očekuje", govori gradonačelnik Paunović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Makarski gosti sigurno na odmoru ne očekuju kazne, a tu ih trenutno ljetuje gotovo 13 tisuća. Srećom za njih da su ovdje skloni samo upozorenjima, ali i dobroj organizaciji koja prevencijom pokušava suzbiti sve negativne strane masovnog turizma.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski recept za masovni turizam: Ulaznice za plaže, zabranili pse i ručnike. Treba li to i nama?