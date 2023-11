Ripper kod Mojmire o tome tko je 'Vesna' s kojom je napunio 5 puta Sax i što je to ekstrakt 'pipsmulja'

Nemojte misliti da pet koncerata zaredom u Zagrebu može imati samo Aleksandra Petrovića. Imali su ih prošli tjedan i Pips, Chips & Videoclips, doduše ne u Areni, nego u klubu Sax. Pipsi su predstavili "Vesnu", prvi album nakon deset godina i to album za koji kritičari imaju samo riječi hvale. Pišu da im je to jedan od najboljih albuma u karijeri jedan od najboljih albuma godine. "Poetično, rastrgano, ludo", piše Aleksandar Dragaš. Ripper proživljava novu mladost, pišu neki drugi.

Čovjek koji živi novu mladost bio je gost Direkta - Dubravko Ivaniš Ripper.

Primijetila sam ovih dana da je jako važno pitanje postalo "tko je Vesna" jer se album zove "Vesna". Postoji li Vesna, tko je Vesna ili nitko nije Vesna?

"Kad bi se Vesna i ja baš tak skopali i intimizirali, mislim da to ne bi bilo dobro za pjesme. Općenito sam rekao da se bavim ovim poslom zato što nemam pojma. Najiskrenije. Znam da zvuči kao floskula zato što 'nemam pojma'. Da sam znao nešto drugo, bavio bi se nečim drugim i upravo iz tog 'neimanja pojma' proizađu takve neke stvari na koje ne znam odgovoriti, ponašam se kao najgori mogući učenik kojeg je raska obavijestila da će past' godinu. Ali baš me briga, ja ću doći u emisiju i reći 'da ne znam tko je Vesna'."

I to je isto dobar odgovor. Pet dana, pet koncerata zaredom u Saxu?

"To su uvijek ta neka mala hodočašća, svečanosti u 'Saksić' u koji dođe 350-400 ljudi, koliko ih tamo stane. To je ekstrakt 'Pipsmulja' koji se skupi tamo. To je 2000 ljudi u pet večeri i nadam se da smo prebacili, a kad kažem to mislim da su koncerti općenito jako fizička događanja i kad 'prebace' u ta neka spiritualna, a zna se desiti, onda je to nešto."

Bila sam na jednom od koncerata. Jako mi se svidjelo to što nije bilo onog uobičajenog recepta "ide par hitova, pa jedna nova pjesma, pa par starih, pa jedna nova". Nego je to bio cijeli novi album u cijelosti, 8 pjesama. Pa ti sad slušaj i sviđalo se tebi ili ne...

"Ja sam ta stara garda. Mislim da je to prije bilo potpuno neuobičajeno i baš mi je drago da sam tako jako otkačen s onim svojim 'licemurima'. S druge strane, ta neizvjesnost kako će ljudi prihvatiti i kako će preživjeti - pa to mi je izazov! Mora se čovjek dati neki izazov u koncertu i to je bilo to. Nije nam svima iz benda bilo svejedno svirati to 35 minuta. Ali znaš što? Nemaš ti kuda u Saxu pobjeći - tako da smo ih zarobili."

Dobro ste ih zarobili. Zanimljivo je bilo vidjeti da su ti na koncertu pjevali i supruga Jaja i kćer Lucija. Kako je gledati vlastito dijete da pjeva tvoje pjesme?

"Bio bi super nekorektno da ne spominjem da je bio gost prva dva dana Edo Maajka. Edo care, hvala ti" Supruga i kćer... Ja sam dosta s tom svojom kćeri propustio tog odgoja, baš sam zanemario i to baš zbog aktivnosti s bendom. Mislim da je osnovna stvar u životu koju moraš pružiti ljudima, a i sebi igra. To je uopće osnovni cilj u životu, bilo što da radiš, i htio sam da se igra i da skuži dok još vrijeme (nema veze čim će se i kako baviti muzikom) da skuži taj vibe s publikom. To ove mlađe generacije teško mogu preko YouTubea."

Izgleda da je dobro skužila. Pročitala sam negdje da si rekao da, kad imaš neku novu pjesmu, da ju onda pustiš doma, Jaji i kćeri, ida onda one tužno gledaju u pod.

"Dobro propustim. Recimo, njihova koncentracija na uradak je između 10 i 14 sekundi, a onda kreće ili se nastavlja neka obiteljska svađa koja je počela već prije. To su traume, obitelj je trauma, a najproblematičnije u tome sam ja.

Foto:

Pa dobro, morali bi njih pitati. Ne znam, možda one misle da su oni.

"Sigurno ćemo potvrditi da sam najveći kriminalac."

Možda u obitelji nije tako, ali svi hvale ovaj album. Pročitala sam i u uvodu - kritičari su oduševljeni. Tebe to uznemiruje, ali nisi navikao na pohvale?

"Ja nisam niti jednu recenziju pročitao, ali baš niti jednu, ali sam na glasu kao čovjek koji ne podnosi loše recenzije. Pa naravno da ne podnosim loše recenzije" Čovjek uloži cijeli svoj život, tako malo sam i primitivan, stvarno čovjek voli da te netko hvali. A s druge strane, kad te hvale - pa di ćemo dalje onda kume? Prema tome, sve sam to zaobišao. Sve sam to lijepo stavio na društvene mreže, ali većinu toga što je napisano ne znam.

To je možda dobro kao i ne čitati komentare na Facebooku, kritike...

"Nažalost ih ne čitam, ove dobre recenzije ne čitam."

Nemoj čitati komentare na Facebooku, to nitko ne radi. Jedan od tih važnih trenutaka u muzičkoj povijesti bilo je kad je Bob Dylan Wet Electric, odnosno Bob Dylan kad je uzeo električnu gitaru i onda su mu zviždali i vrištali i mrzili su ga što je to napravio... Mene zanima je li ovo taj trenutak u kojem su Pips, Chips & Videoclips otkrili elektroniku jer je elektronički zvuk ovog novog albuma?

"Deset godina mi već prema tome. Nismo baš cijeli elektronički, ali ja ne mogu držati koncert do kraja - mislim jedno tri četiri pjesme. Oni možda jesu neka sablast i stablažnjivost nekome tko ima 80+ godina. Pokušavamo živjeti u svom vremenu i s druge strane nikad nisam htio, ali baš nikad ne sada, nego nikada, stavljat i bend u neki folder. Mi smo neki jako slabi rock and roll i ako ne pravovjerni. Najveći je kompliment kad netko sluša bend i kad kaže 'Bože, ja stvarno ne znam da ste to vi'. Tome težimo općenito kad radimo. Tako jednostavno živiš. da je rizik, ali taj rizik su baš veliki dečki to poduzimali, David Bowie...

Trebaš se mijenjati ako želiš biti uspješan. Rekao si mi prošli put kad smo razgovarali da ti je zanimljiv trap. Što kažeš na sadašnju popularnost narodne muzike i Aleksandru Pejović te taj fenomen cura je prodala pet Arena?

"Naravno, ništa ne znam o toj curi, osim što je kao kolegicu, a definitivno jesmo kolege i nekako smo tako i nismo iz krumpira. Svakome tko to napravi taj broj - otprilike 80 tisuća ljudi (u Areni) skidam kapu. Nema tu što - ona je uspješna poslovna žena i bilo bi bilo što drugo da ja pričam smiješno."

Ideš na koncert možda vidjeti kako izgleda?

"Bogami ne idem, ali ima ih dosta koji idu."

Tko će biti prvak? Dinamo Hajduk, Gorica, Rijeka? "Nisam baba Vanga, zna se da ja navijam za Dinamo i da uvijek mislim da ćemo to dobiti. Ali vidjet ćemo."

Snoop Dogg, koji je napisao na društvenim mrežama da je prestao pušiti marihuanu, kako ti se čini ta vijest? Je li to moguće? "Mislim da se šali."