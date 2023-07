S njom idemo kod doktora, na prijemne ispite pa čak i sudove. Uz nju dogovaramo poslove. Njeno ime plava je kuverta i simbol je korupcije. Rješava probleme i zastoje, ali uništava društvo. Ipak plava kuverta kod nas je toliko raširena da građani ni ne skrivaju kome su je sve dali.

"Sve treba podmazati, sve. Kaj god morate obavljate u Hrvatskoj, ako ne podmažete, ništa od toga", kaže Stjepan iz Zagreba.

"Takav smo narod, takav smo narod, što drugo reći", poručuje Mirko iz Zagreba.

"Nisam dao nešto, ali bi dao kada bi trebao", dodaje Stjepan.

A treba ljudima često, govori nam gospođa Darinka. Puno puta, tvrdi, susrela se sa zahtjevima za mitom kako bi se stvar ubrzala.

"Na sudu, u situaciji na mirovinskom fondu i u situaciji kod liječnika. Nisam podmazivala, ali su čekali da podmažem", tvrdi Darinka iz Zagreba.

Tužna je to realnost Hrvatske. Prema istraživanju Eurobarometra čak 96% Hrvata smatra da smo visoko korumpirana zemlja, gori od nas jedino su Grci. Da je korupcija kod njih raširena misli i 93% Portugalaca, 92% Ciprana i tek 21% Danaca.

"Mislim da imamo sustav koji djeluje i zadovoljava većinu stanovnika naše zemlje. Većina ljudi je zbrinuta u okvirima našeg sustava socijalne zaštite. Mislim da je to glavni razlog", smatra Emina iz Danske.

Simpatična obitelj iz Danske objašnjava nam tajnu uspjeha svoje zemlje. Kod nas drukčija priča, sustav koji ne funkcionira, stvara prostor za mito i korupciju. Kada se na sudske rasprave ili krevet u bolnicama čeka mjesecima, za očekivati je da će netko prečicom. Sociolog Čepo nema dobre vijesti, situacija je sve gora.

"Razina korupcije je u porastu. Dakle ona niti pada niti stagnira. To je nešto što je vidljivo već sigurno 7-8 godina, barem od 2015. odnosno ponovnog povratka HDZ-a na vlast. I eskalacija se događa u zadnjih godinu dvije zbog kombinacije slabe oporbe, odlaska velikog broja građana iz Hrvatske koji su nezadovoljni ovakvim stanjem", kaže Dario Čepo s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U tom razdoblju institucije za borbu protiv korupcije su oslabljene, ali ne može isključivo jedna stranka biti kriva za problem cijelog društva. Dio odgovornosti svakako leži i na nama samima.

Plava kuverta već je generacijama prihvatljiva svima. Da apsurd bude veći, one koji kradu naš novac čak i nagrađujemo. Političare koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu, za nagradu ponovo biramo na iste pozicije.

Iako čak 60% Hrvata misli da su političke stranke najkorumpiraniji dio društva, to im previše ne smeta. Od Bandića u Zagrebu, Čehoka u Varaždinu, Posavca u Međimurskoj županiji, pa sve do Pinjuha u Čemincu - sve su to političari koji su imali problema s pravosuđem, bili u zatvoru pa su nakon toga ponovno birani na iste pozicije.

"Veliki problem što ljudi misle da su svi političari korumpirani. I onda kad imate tu viziju da su svi korumpirani, onda birate nekog tko vam je na neki način blizak. Ili vašim uvjerenjima, ili mislite da je sposoban pa onda ako već krade onda je barem sposoban", kaže Nataša Novaković, bivša predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Takav pogled prenosi se s koljena na koljeno.

"Djecu učimo da je zapravo najbolje da se snađeš preko veze, da štogod napraviš – nema posljedica", poručuje Novaković.

I dok sve ovo zvuči poprilično depresivno, ima i gorih, objašnjava nam Dejan iz Srbije. Optimistično zaključuje da su promjene moguće.

"Problem nisu oni koji očekuju korupciju, problem su oni koji na to pristaju. Kada se jednom prekine lanac, kada se jednom kaže dosta, to prosto lančano ide", dodaje Dejan Radovanović iz Beograda.

Korupcija ima više lica, ali treba biti iskren, kada se sami pogledamo u ogledalo, možda će i političari. Sljedeći puta kada donesemo bombonijeru, kuvertu za operaciju, upis djeteta u školu ili nešto treće - svi moraju znati da podržavaju praksu koja nas dugoročno - uništava.