Severina u Direktu: 'Da mogu birati, ponovno bih odabrala da sam Romkinja. To je posebno, morate osjetiti'

U Direktu ste je već imali prilike upoznati u priči o stipendistima zaklade Solidarna, ali nakon što je osvanula na naslovnici Severina je postala i zvijezda domaćih medija.

Severina Lajtman bila je gošća RTL Direkta.

Nema portala koji o tebi nije pisao. Nema tko te ovih zadnjih dva mjeseca nije zvao za intervju nakon ove sjajne naslovnice. Kakav je osjećaj?

"Pa mislim realno idealan i preponosna sam i ja i moji roditelji i generalno svi moji prijatelji. Mislim, nikad nisam mislila da ću nešto raditi u modi, ali super da je.

Zaustavljaju li te sad na cesti, prepoznaju li te?

"A znaš kako mislim samo dobivam poglede i to je vrlo očito. Ali, recimo, male klinke, malo djevojčica mi znaju doći, bit kao ajmo se slikat."

Osim što si na naslovnici, ti si i studentica, ali pripremaš i prijemni za akademiju.

"Bila sam već dva puta, ali nije bilo uspješno i svaki put kad čujem Akademija, nešto mi se u glavi onako."

Što studiraš na Filozofskom fakultetu?

"Studiram jezike, rumunjski i ukrajinski jezik."

Odrasla si u Piškorovcu, u romskom naselju u Međimurju. Malo mi opiši kako je to izgledalo, jesi imala veliku obitelj.

"Da, ja imam jako veliku obitelj, s obzirom na to da su mi i mama i tata imali prije brak, tako da imam i polusestre i polubraće. Sveukupno nas je trinaestero. I mislim to bude super za blagdane, za Božić, pa se svi skupimo. Ali generalno kad gledamo iz perspektive djeteta, ja kad sam bila dijete i kad sam živjela u romskom naselju, vi zapravo ne razumijete da postoji problematika da problematika uopće egzistira u vašoj okolini, tako da meni je bilo okej, bezbrižno djetinjstvo. Ali sad kužim da nije okej."

Vrlo je malo studenata na fakultetu koji su Romi. Kako se to može promijeniti? Kakve su bile reakcije tvoje obitelji? Recimo i u tvom naselju, Kad si ti rekla da ideš u srednju školu ili na fakultet.

"Zapravo, moja prekretnica je kad sam došla u Zagreb još u srednjoj školi. Moja mama je bila ono kao 'da, apsolutno', tata se dvoumio, ali naravno, na kraju je sve ispalo super. Faks je bio samo prirodan redoslijed događaja."

Nisi doživjela otpor okoline da su svi bili što ćeš ići u školu?

"Kad bi dolazila doma onda bi bilo, 'više nisi naša, sad si Hrvatica, sad si purgerica, nisi više Romkinja i to je nešto što se zapravo događa, pogotovo kad netko ode iz romskog naselja više nije smatran dijelom zajednice."

Što bi se moralo dogoditi da na fakultetu ima više kolega koji su Romi?

"Ono što je činjenica jest da je velika stopa siromaštva i to siromaštvo je naprosto gnijezdo svega, neobrazovanja, nezapošljavanja. Doslovno je sve što ikad možete vidjeti u romskoj zajednici je zapravo posljedica siromaštva. I prema novom nacionalnom planu, Ured za ljudskih prava i prava nacionalnih manjina bazira se na sve te neke faktore koji bi mogli pomoći da se zapravo pridobije na obrazovanju i zapošljavanju."

Vjeruješ li da će se to promijeniti?

"To je doslovno ono daj mi čarobni štapić. Ne vjerujem da je to sad tako da se može za noć promijeniti, ali mislim da mi moramo pričati i govoriti i raditi. I stvarnost je 'step by step'. "

Ali dobro tebi je lako ti si bila predodređena za uspjeh, zoveš se Severina. Kako je došlo do toga?

"Moji su bili na njezinom koncertu i naprosto ne znam, samo su odlučili kao zvat će se Severina."

Jako sam zanimljivo pročitala da si izjavila. Rekla si, ja sam puno više od svoje nacionalnosti. Želim da me se promatra samo u tom kontekstu i voljela bi jednom kada guglaš Severina Lajtman da ne piše odmah Romkinja.

"Pa, naravno, zato što, okej, ja jesam Romkinja. I ja da mogu birati, ja bih ponovno odabrala da sam Romkinja jer sam to nešto posebno, to morate osjetiti. To morate bit to da osjetite. Ali isto tako ne treba se to toliko boldati i naglašavati, jer da okej, ja jesam Romkinja, ali mogu biti i glumica i pjevačica i prodavačica."

Međutim, sad si nakon što si izašla na naslovnici ovog časopisa. Postala si na neki način i lice promjene, i netko tko sad ruši stereotipe i predrasude. Koliko ti je to teret?

"Znaš što, ja sam baš sad napisala frendu kako osjećam da radim nešto što nije u skladu s mojim godinama. I to možda je u neku ruku točno, jer imam 20 godina, trebala bi biti samo studentica, ali zapravo volim to što radim, jer netko mora.