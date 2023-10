Sin mu bio u neredima u Grčkoj pa je tata okrenuo nekoliko brojeva? Iz Dinama ni potvrde, ali ni demantira

Dok više od stotinu Bad Blue Boysa u grčkim zatvorima čeka već 55. noć, tek danas se doznalo da je jednog od navijača koji su iz Zagreba tada došli u Atenu od uhićenja možda spasila - uprava Dinama. Na naslovnici Nacionala je Dinamova predsjednica Uprave koja je, prema izvorima tjednika, odigrala ključnu ulogu u pretvaranju navijača čiji je otac zaposlenik i član Skupštine Dinama - u slijepog putnika.

"On je nazvao svog oca, a on Vlatku Peras u Atenu, koja je poslala gospodina Sakomana i Markovića da ga pokupe iz grma u kojem se skrivao. Odveli su ga u hotel s nogometašima Dinama, tamo je prespavao, dobio Dinamovu opremu, stavili su mu fotoaparat oko vrata i ukrcali na avion. On je prošao grčku kontrolu na aerodromu i vratio se u Zagreb. Da je ostao u Ateni, bio bi uhićen, ovako se to nije dogodilo", priču je sažeo glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić. Dakle, umjesto 64 člana delegacije, u Zagreb se iz Atene vratilo njih 65.

Naravno, prva adresa koju smo kontaktirali bio je maksimirski Klub, ali poput dečka iz ove priče koji se sakrio u grmu, tako se i Dinamo danas skriva od javnosti. Poslali smo im mejl i tražili da nadležna osoba iz Kluba stane pred kameru i potvrdi nam jesu li ili nisu istinite ove informacije s naslovnice Nacionala. Dobili smo odgovor kako iz Dinama nemaju potrebu komentirati taj tekst, što znači da ono što u njemu stoji nisu potvrdili, ali bome ni demantirali.

Iako je hrvatska policija prošlog tjedna hapsila Bad Blue Boyse čije je izručenje Grčka tražila preko europskih uhidbenih naloga, među njima nije bio i slijepi putnik iz Dinamova čartera.

"Policija je već uzela izjave od članova te obitelji, ali hrvatska policija evidentno nema nikakvih informacija temeljem kojih bi išta postupala protiv toga dečka", kaže Jelinić.

Ali situacija je za Dinamo, a posebno predsjednicu Uprave jako problematična jer je upravo ona, prema izvorima tjednika, potpisala da navijača na svoju ruku uvodi u avion.

"Organi koji vode istragu i cijeli proces sigurno će morati pitati Dinamo. Jer pazite, imate situaciju u kojoj se još uvijek nije pronašlo oružje kojim je, nažalost, ubijen navijač. Tako se vrlo lako može dogoditi da netko kaže da su oni skrivali podatke ili ometali istragu, a to ne bi bilo dobro ni za koga, prije svega za navijače koji se nalaze dolje", komentira Dea Redžić, novinarka Večernjeg lista.

Navijača koji se dolje nalaze danas se ponovno sjetio predsjednik Republike, i to kako bi kritizirao premijera.

"Tamo se kisele i fermentiraju po grčkim zatvorima, u nerazumno dugom postupku koji za sada nije iznjedrio osumnjičenike, nego još ljude po Hrvatskoj kupe i naša Vlada revno surađuje. To se zove europska pravna suradnja i tome služi europski uhidbeni nalog. Eto, to je Plenković", kaže Zoran Milanović.

Mi smo zato nazvali grčkog odvjetnika većina zatvorenih navijača kako bismo provjerili što se s njima ondje zbiva, posebno u svjetlu najava da bi ih u zatvorima mogla stići osveta grčkih navijača. I doznali smo da se još čekaju rezultati istrage.

"Zasad je dobro. Nemamo nikakvih problema ni u jednom od zatvora. Neki zatvori imaju bolji smještaj od ostalih, ali radi se o zatvorima. Moramo vidjeti rezultate DNA, otisaka prstiju, svega što bi nam onda mogao biti solidan temelj za zahtjeve za njihovo puštanje na uvjetnu slobodu", kaže odvjetnik Atanasios Kaimenakis.

Odvjetnik otkriva da će prvo ići zahtjevi za puštanje najmlađih navijača, ali isto tako kaže kako ne očekuje da će se išta brzo dogoditi. Prema zakonu, za organizirani kriminal u pritvoru se može biti i do 18 mjeseci. Priča da je nakon noći atenskih nereda jedan od navijača iz grada pobjegao Dinamovim čarterom, cijeli proces sigurno neće ubrzati.