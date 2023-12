Netom su sletjeli, a već su poletjele uvrede prema novinarima. "Momci, kakav je osjećaj biti kući?", pristojno ih je pitala RTL-ova novinarka Ružica Đukić. Odgovor je bio "a, boli me k***c!". Nakon četiri mjeseca po grčkim zatvorima, nije trebalo dugo čekati na novi incident s Bad Blue Boysima. Osim obitelji, prvu skupinu puštenih na aerodromu su dočekali drugi Boysi, pod kapuljačama i maskama htjeli su spriječiti da ih se snima, snimatelju Nove TV zaprijetili su i fizički.

I dobro, bilo je to i za očekivati, ionako smo za njih dnovinari, crvi ili kako su nas sve već u posljednje vrijeme običavali nazivati. Ali možda nije bilo za očekivati da odbor za doček odmah ispred aerodromske zgrade pali baklje, a da nitko ne reagira, niti je policajaca u uniformi uopće bilo za vidjeti. Toga su očito naknadno postali svjesni i u policiji pa su priveli četiri osobe, baš zbog pirotehničkih sredstava. Za te Boyse ide 660 eura kazne.

A oni koji su s bakljama dočekani, osim zabrane odlaska na utakmice u Grčkoj, mogli bi isto dobiti i doma. Jer, kako tumači ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, sud može na zahtjev policije donijeti mjeru zabrane odlaska na utakmice. "Policija će, koliko je meni poznato, vrlo brzo intenzivno podnositi takve zahtjeve sudovima u odnosu na sve osobe", najavio je ministar.

Pitanje je, doduše, što znači vrlo brzo. Za očekivati je da policija ima popis svih navijača koji su protekla četiri mjeseca proveli u grčkim zatvorima, i sada će vjerojatno po prilično hitnom postupku tražiti da se za njih uvede zabrana dolaska na stadione, već do četvrtka, jer u četvrtak Dinamo igra utakmicu Konferencijske lige ovdje na Maksimiru, dok je u nedjelju veliki derbi sa Hajdukom.

Ali samo dvojica od njih 102 koji su sudjelovali u neredima u Ateni otprije imaju zabranu u Hrvatskoj. "Vi ne možete protiv osobe protiv koje se ne vodi postupak donijeti nikakvu zaštitnu mjeru. Na pravnoj teoretskoj razini, moglo bi se hrvatsko pravosuđe nasloniti na grčko, no to je već na dugom štapu i pravno vrlo nategnuto, a sumnjam da se to može napraviti u nekoliko dana", smatra odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Odvjetnik Davorin Karačić, koji je je zastupao desetke navijača u sličnim slučajevima kaže da bi do odluke mogli proći mjeseci, a Boysi bi se na eventualnu zabranu trebali žaliti. "Osobno smatram da sudovi nisu servis-tijela optužbe, nego sudovi igraju za raju, kako bi se u Bosni reklo, odnosno sudovi su tu da zaštite pojedinca od nasilja države", kaže Karačić. Kako se državu štiti od nasilnih pojedinaca drugo je pitanje, očito još uvijek bez jasnog odgovora. Zasad znamo da je država s po 500 eura pomogla da se vrate 14 Bad Blue Boysa, a pomoći će i drugima.

"Treba raditi na toj navijačkoj kulturi, nasilje trebamo izbaciti iz sporta i navijanja, ono nikome ne donosi dobro", rekao je jutros predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali pitanje je što kako se na toj kulturi radi, odnosno radi li se uopće. Ili se problemu pristupa od incidenta do incidenta, što sugeriraju događaji od petka.

"Treba nešto učiniti da se ne događaju takve apsurdne situacije, da netko dođe na ideju da skupi pet tisuća Hajdukovih navijača, u 17:30 na radni dan u Zagrebu u doba Adventa. Dakle, to je mamac za probleme. I tu je, recimo, odgovornost HNS-a velika, ali i ostalih dionika, i policije i navijača i klubova", ističe Pavasović Visković.

Jer sjetimo se kaosa na tribinama u Saint Etienneu prije utakmice Hrvatske i Češke na Euru 2016. Navodno ujedinjeni huligani iz cijele Hrvatske uspjeli su prekinuti utakmicu, gotovo dovesti do izbacivanja reprezentacije s prvenstva. A Euro dogodine još je bliže, u Njemačkoj. Nakon ovih stotinjak koji su išli stvarati kaos u Ateni, ne bi nas trebalo iznenaditi ako se neki njima slični, s istim namjerama pojave u Berlinu, Hamburgu ili Leipzigu. Pa ćemo se svi ponovo šokirati.