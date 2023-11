Noćna mora za javno zdravstvo postala je neprijatelj broj jedan u Sloveniji. Žele zauvijek reći zbogom e-cigaretama s okusom. To znači oproštaj od vejpanja s okusom manga, lubenice, soka od naranče i tko zna kakvih sve izmišljenih okusa, kojih prema procjenama ima oko 15 tisuća.

Vesna Marinko iz slovenskog Zavoda za javno zdravstvo govori nam: "Nema ništa loše u aromama ako ih jedemo putem hrane, ali postaju štetni ako se udahnu. Uzmite, na primjer, vitamin E. Ako ga pojedete, nema problema, ali ako ga udišete, može izazvati akutne ozljede, kemijsko oštećenje pluća ili čak smrt."

Bore se Slovenci s ovim sada, s "običnim" cigaretama borbu su započeli davnih dana.

Marijana iz Ljubljane prisjeća se kako je to bilo: "Oh, davno to bilo, ni ne sjećam se više koje godine."

Ali, sjećamo se mi. Još 2007. Slovenija je zabranila pušenje u zatvorenim prostorima. Sve je to bilo sa ciljem da Slovenija postane nepušačka nacija. Planove su im ipak pomrsile e-cigarete i vejpovi. S e-cigaretama počinje se u osnovnoj školi, a čak 30% Slovenaca ih koristi već s 15 godina. Zbog njih, smatraju slovenski liječnici, mladi puno više postaju ovisni o običnim cigaretama. Kao i ove dvije petnaestogodišnjakinje, koje nam kažu, vejpaju jer im je okus fin, a puše jer je to popularno.

"Mislim da će ljudi svejedno to dobivati iz drugi zemalja, neće se puno toga promijeniti. Ljudi neće prestati pušiti, ali mi vjerojatno hoćemo", govore nam.

U tobacco shopu nam kažu da danas više prodaju e-cigareta, nego običnih cigareta. Glavni kupci su im upravo mladi. Svi se boje crnog tržišta, a Slovenci kažu da će i to strože kontrolirati. Tanja iz Ljubljane kaže da i sama puši, ali slaže se sa zabranama: "Slažem se s ovim zakonom, ne kada govorimo samo o e-cigaretama nego i pušenju generalno. Meni se jednostavno ne sviđa kada prostor smrdi."

Nisu samo e-cigarete na crnoj listi slovenskog ministarstva zdravlja, nego i zadnje što je ostalo od slovenskih pušačkih vremena - posebne prostorije za pušenje. I na to će se vrlo brzo navikli, kaže Saša, kao što su se navikli kada su im zabranili pušenje u kafićima.

"Ni naši pušači ne vole da puše u zatvorenom prostoru, šokiranu su kada odu u Bosnu i Austriju i tamo se unutra može pušiti. Ne mogu vjerovati da netko puši u zatvorenom", kaže Saša iz Ljubljane.

No Urbani, koji radi kao konobar u Ljubljani kaže da je sve isto kao prije, Slovenci ne puša manje, unatoč zabranama. Saša ipak misli da ima manje pušača. Slovenci i nakon 15 godina anti pušačkih mjera, imaju 22% pušača. S novim mjerama, planiraju to spustiti na samo 5% do 2040. Prijedlog za još jednu dodatnu mjeru imam i konobar Urbani.

"Treba sve zabraniti da se prestane pušiti. Ali i da cijene za kutiju cigareta idu do 15 eura", govori nam.

Eto, tako bi to riješio Urbani. Možda da to rješenje usvojimo i mi i Slovenci. Jer najteže nam je kada nas se udari po džepu, do tada ne trebamo se čuditi da Hrvatska ima više od 30% ovisnika o nikotinu.