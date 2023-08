Ljeto je, obala je puna turista, ali gotovo svaki tjedan stižu vijesti o incidentima na plažama, ležaljke se bacaju u more, komunalni redari skupljaju ručnike, neke su plaže i dalje ograđene. Glavni urednik portala Morski.hr, Jurica Gašpar gost je Direkta.

Za početak, puno se pričalo o novom Zakonu o pomorskom dobru. Što to znači kad govorimo o ograđivanju plaža?

To znači da toga u budućnosti neće biti. Međutim, postoje još uvijek neke plaže koje su pod koncesijom po starom Zakonu, a zbog onog drugog zakona o obveznim odnosima ne može se raskinuti jer bi onda bila šteta pod RH i državni proračun tako da imate još uvijek 18 plaža u Hrvatskoj koje su po tom Zakonu ograđene dok im ne isteknu koncesije.

Onda nije iznenađenje kad morate platiti samo ulazak do plaže?

Trebalo bi biti iznenađenje jer na nekim mjestima, dakle postoji 18 plaža i mogu se naći na našem portalu, popis njihov je jasno naznačen gdje je ograda, a gdje je ograda uz naplaćivanje. Ako je ograđeno ne znači da će biti naplaćeno, međutim neki zloupotrebljavaju i to. U Petrčanima postoji plaža s koncesijskim odobrenjem gdje se može naplatiti ulaz. Ali ulaz je skroz u more. I ova ograda što je u moru ona je napravljena ilegalno i to je od jednog apartmana koji je do. Ako je nešto ograđeno onda vi morate imati tamo neku tablu na kojoj piše - Koncesija je dana od tog do tog datuma za tu i tu svrhu i vi morate biti informirani. Po novome Zakonu koji jasno propisuje sve detalje o pomorskom dobru i morskim lukama stoji između ostaloga da pomorsko dobro nije predmet vlasništva niti takvo smije biti, a sve drugo vi morate na licu mjesta tamo moći pročitati i kome se obratiti u slučaju da imate nešto pitati.

Kad govorimo o ležaljkama, Iz godine u godinu na plažama je sve više ležaljki koje se masno naplaćuju, ali u nekim situacijama dođete na plažu i nemate gdje staviti ručnik

Ovog ljeta se to primijetilo iz prostog razloga što su svi digli cijene pa onda malo ljudi ide i na te ležaljke pa ih vidimo praznijima nego što su one to inače. Međutim ako vi dobijete koncesijsko odobrenje ili sad po novom dozvolu za korištenje pomorskog dobra u neku svrhu vi ste dobili korištenje za neku svrhu a niste dobili mogućnost ograđivanja tog prostora bilo čime. Drugim riječima, vi ako imate 30 ležaljke a imate npr. petero ljudi koji su na ležaljkama onih 25 mora biti uskladišteno na nekom prostoru

Ali znate i sami da to nije tako. Što možemo napraviti u toj situaciji? Možemo li maknut tu ležaljku?

Apsolutno, možete donijeti svoju ležaljku, zamijeniti je postojećom, a ako vam netko radi probleme oko toga možete nazvati policiju da vam asistira u uklanjanju stvari koje tu ne pripadaju. Dakle, najam ležaljki - da, prodaja sladoleda ili pića - da, ali samo po uvjetima iz koncesijskog odobrenja odnosno po novome dozvole.

Ljudi to ne znaju uglavnom?

Evo sad bi trebali znati. Ono što je uglavnom problem kod ljudi danas je, mi kompliciramo sve naravno,pa i ovaj Zakon koji je danas donesen je za neke možda kompliciran ali je dosta usmjeren u neke stvari koje dosad nisu bile ni pojašnjene. Primjerice pojam plaža nije ni postojao dosada sve dok nisu neke pojedine plaže u Dalmaciji ili Istri uništili neki lokalni čelnici pa se sada i ta dohrana plaža u zakonu definira kako bi to sutra ipak mogli spasiti jer evo kako neki stručnjaci kažu da je i biljni i životinjski svijet nekih 50 metara od obale uništen.

Vi ste bili i u radnoj skupini za donošenje tog Zakona. Što mislite da se trebalo i moglo bolje?

Mislim da se teško moglo bolje nešto sada napraviti i ono što se moglo u tom trenutku se napravilo. Međutim da bi se ovaj Zakon i poštivao bitno je bilo da ga se donese. Međutim trebalo bi mijenjati i Zakon o koncesijama i neke druge dodatke u ovom Zakonu primjerice zapošljavanje ljudi koji će to kontrolirati. Ovdje imate redare na pomorskom dobru i morskim lukama. Da biste vi zaposlili čovjeka u javnoj upravi, a to je i taj redar, vi morate promijeniti zakon u kojem stoji da nema novih zapošljavanja. Znači u ovom trenutku oni koji štite pomorsko dobro su i dalje Lučke kapetanije.

Pa mi uopće nemamo kadra za to?

Nemamo kadra. a lučkih kapetana sve je manje, odlaze u mirovinu. A oni osim ovog što moraju kontrolirati moraju cijelo ljeto spašavati ljude na moru

Da se vratim na ležaljke, koga zvati kad se dogodi takva situacija? Komunalne redare?

Svaka općina bi trebala imati komunalnog redara. Sve više ih radi reda na plažama. Vlasnici apartmana kažu svom gostu da može raditi što hoće i oni to onda i rade. E sada, mnoge komunalne jedinice ujutro dođu oko 6, 7 sati i onda sve to fino stave na kamion i stave na društvene mreže i kažu: Dragi turisti, evo ovo vam je sad tu i nalazi se tamo i tamo i to je to. Znači, sve što je ostavljeno na plaži se može smatrati napuštenim predmetima

Puno se pričalo i o ručnicima kojima se čuva svoje mjesto na plaži?

Čuvanja na plaži nema. Da se razumijemo, u Hrvatskoj je to zabranjeno. nema rezervacija, nema privatiziranja, znači ništa ne možete raditi na plaži da se ponašate ili bilo gdje na pomorskom dobru kao da je to nečije vlasništvo, makar i privremeno.