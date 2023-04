Snimka na kojoj se pumpa sirovo meso postala viralna. Radi li se to kod nas i kakvo meso jedemo?

Sočan, crven i napunjen tko zna čime, komad mesa koji je digao Internet na noge. U opisu TikTok videa koji je postao viralni hit piše da u meso injekcijom ubacuju vodu, sol i aditive.

"Grozno, užas. U kakvom svijetu živimo zapravo se čovjek više ničem ni ne čudi", rekla je Branka iz Zagreba.

Ipak ne treba dizati paniku jer se radi o dobro poznatoj metodi obrade polutrajnih mesnih proizvoda u koje se stavlja salamura, kažu u Centru za sigurnost hrane. Lijepo možda nije, ali nije ni štetno, a i produljuje rok trajanja.

"To je takozvani pickl injektor i koristi se za vlažno salamurenje mesa. To je potpuno dozvoljeno, postupak je koji se već godinama koristi u mesnoj industriji. U toj salamuri se nalaze određeni prehrambeni aditivi koji su dozvoljeni, koji se prate, koji se kontroliraju i to se može konzumirati bez ikakve bojazni", rekla je Brigita Hengel, stručna savjetnica iz Centra za sigurnost hrane HAPIH-a.



Bez obzira na moguće pojedinačne ekscese, meso u Hrvatskoj dobre je kvalitete, tvrde stručnjaci. Europska unija kontrolira sadržaj mesa i ima puno strože zakone od SAD-a ili Australije.

"Antibiotici koji se u jednom Brazilu još uvijek u većoj mjeri upotrebljavaju pa u Americi su svojevremeno bili hormoni koji potiču rast i prirast itd.. Europa to zabranjuje i kontrolira", smatra Branko Bobetić, Croatiastočar.

A odakle je uopće meso koje jedemo?

Godišnje trošimo oko 415.000 tona mesa. Prošle smo godine proizveli 280.000 mesa i izvezli još 35.000 tona. Uvezli smo 170.000 tona. 60% mesa koje jedemo dolazi s naših farmi.

I to domaće meso, pogotovo ako ima markicu porijekla, najbolje je kvalitete.

"Naša veterinarsko sanitarna kontrola u klaonicama, a isto sanitarna i veterinarska kontrola na prodajnim mjestima mislim da je na jednoj, ja bi se usudio reći, i boljoj razini nego je to u ostatku Europe", dodao je Bobetić.

Ovaj komad svinjetine aditive i dodatke nije vidio, govori nam vlasnik mesnice u kojoj je prodaje samo domaće. Iako ne drži „tretiranu robu“, kao i svaki iskusni mesar zna prepoznati "meso s dodacima“.

"Vidi se da unutra ima naslage vode i vidi se da je jako crveno i rozo. Znači nitritna sol je unutra koja je dala tu lijepu boju na izgled", rekao je Miljenko Ćizmek, mesar.



A zašto se neki uopće odlučuju stavljati dodatke? Uz ljepši izgled i dulji rok trajanja, glavni je ipak veća zarada.

"Znači proces dimljenja mesa traje od 3 do 5 tjedana, puno je manji prinos, puno je kala, a ovo što smo vidjeli u videu to je napravljeno na silu i puno je više prinosa i zarade novaca", objasnio je Čizmek.

Iskusno mesarsko oko lako prepoznaje što je dobro, ali i laici imaju svoje metode.

"Kupujem u OPG-u obližnjem. Jer znam što svinjice papaju", rekla je Marijana.

"Ja obično kupujem meso u privatnim mesnicama, na neki način gotovo istim jer uvjerila sam se da je dobro", dodala je Štefica iz Zagreba.

Što je dobro, a što nije - na kraju odlučuju sami kupci. Injekcije čini se, nisu opasne, ali mnogi će cijepljeno meso ipak radije izbjeći.