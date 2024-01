Od niza poskupljenja, inflacije i eura nakratko smo pobjegli preko Drave, u susjednu Mađarsku, zemlju forinte i nekad povoljnog šopinga kojeg se Slavonci dobro sjećaju.

Milka iz Osijeka kaže nam: "Svašta smo uzimali,sir, ako se sjećate onaj dimljeni – bilo nam je jeftino." Stanko je također iz Osijeka i kaže kako je izgledao prelazak preko granice: "Oko toga je bilo cirkusa, pa sve vadi na granici, pa salama do salame, pa ulje do ulja, sir do sira." Katarina iz Našica nabraja što sve kupovalo: "Sir, meso, odjeću, odjeću smo kupovali, tamo je bilo bolji izbor nego ovdje kod nas tako da išlo se." I Mađari se sjećaju Hrvata koji su dolazili u šoping te bili i dobre mušterije restorana i lokala.

Šandorš iz Šikloša u Mađarskoj ima i pjesmicu na hrvatskom: "Dobro jutro, dobar dan, dobro pica svaki dan, pica, pica, picerija – ti si moja mušterija." No, isplati li se ići preko granice i danas? Mađarska je prošle godine doživjela najveću inflaciju u Europskoj Uniji, što je ugrozilo kućne budžete ljudi s prosječnom mađarskom plaćom od 820 eura. Ostali su vjerni forinti, a Orbanova Vlada borila se protiv inflacije ograničavanjem cijena, što je u kolovozu ukinuto pa cijene rastu. Ipak, Predrag iz Donjeg Miholjca nabraja što kupuje: "Isplati se na primjer i kobasice uzeti u trgovinama. Na primjer - kod nas je 20 eura kila, a ovdje je na primjer 10 eura."

Usporedili smo i neke osnovne namirnice - 10 jaja u Hrvatskoj su skuplja za 40 centi, kilogram šećera za 20, litra ulja za 5 centi skuplja u Mađarskoj, 6 centi više u Hrvatskoj treba platiti litru mlijeka, a kilogram brašna našli smo i po istoj cijeni. Neke namirnice koje smo uspoređivali jeftinije je kupiti u Hrvatskoj, a neke u Mađarskoj. Dino je kupio nešto jeftinijih sokova. Po njima se čini definitivno isplati krenuti na put. Denis iz Petrijevaca kaže: "Isplati se ići samo po sokove ili pivo, ovo ostalo je cijena kao i kod nas ili skuplje, tako da uzevši u obzir i trošak goriva isplati se otići po piće, bezalkoholno pogotovo - i pivo, ako ima na akciji to je stvarno povoljno." Pa nastavlja: "Uglavnom sokovi, eto pivo, kava tri u jedan, uzmem te osvježivače za prostorije, tako čisto neke sitnice, uglavnom."

Sokove u Mađarskoj kupila je i Renata iz Našica: "Znatno su jeftiniji. Mi smo sad nekih tridesetak eura potrošili i imat ćemo za dvije fešte, evo rođendanske koje su uskoro. Rođendane slave kćeri, Lana i Barbara." U šoping računicu obavezno je ukalkulirati i gorivo - gorivo u Hrvatskoj, iako poskupjelo, i dalje je jeftinije od goriva u Mađarskoj. Za litru eurosupera 95 treba platiti 10, a za litru dizela 20 eurocenti više nego u Hrvatskoj. Ni za ručak neće se proći povoljnije. Brano iz Svetog Đurđa komentira: "Ne, to se ne isplati, dođemo, tako, kupimo i nazad."

Dakle, nešto je skuplje, nešto povoljnije, a i to povoljnije ne znači i da je jeftino, jer problem malih plaća muči i Hrvate i Mađare. Gabor iz mađarskog Šikloša navodi: "Skupo je, morate radom zaraditi dobar novac, a plaće koje dobijemo za rad nisu dobre." Zbog toga Gabor s obitelji planira otići iz domovine i budućnost graditi u nekoj drugoj zemlji. Nije još siguran kamo će, no siguran je da odlazi dalje i od Hrvatske i od Mađarske.