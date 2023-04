Srpski diler do slobode pokušao skokom kroz prozor Remetinca: Kako stranci bježe iz hrvatskih zatvora?

Jutros je s tri metra visina u Remetincu skakao srpski diler. Prije tri tjedna je uhićen, a danas je tijekom razgovora s odvjetnikom uzeo stolac, razbio prozor i dao se u bijeg.

Nije daleko dospio, odmah je ponovno uhićen. Zadnji pokušaj bijega iz Remetinca bio je prije dvije godine. Tada se u bijeg dao 50-godišnji Spiderman iz Poljske. Preko rešetaka, penjući se uz zid, pokušao doći do krova.

"Dva puta su državljani Srbije su isto pokušavali bježati, neki su uspjeli, neki kad su ih vodili van. Bilo je tamo 90-ih gdje je jedan pritvorenik za taoca uzeo upravitelja", kaže Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista.

Pokušavali su bježati i u Osijeku. Dvojica stranaca preskočila su ogradu i na slobodi bila točno 24 minute dok ih policija nije uhvatila. Ima kreativnih ideja, kaže nam Dušan Miljuš.

"Sjećam se jednog pritvorenika koji je zavarao čuvare. On je od brijanja, dakle kad se brijao, spremao je to u jednu kutijicu, od kartona izrezao rešetke, onim ostacima od brade koje je pomiješao s kremom, i to je izgledalo sivo kao željezo i time je kamuflirao rešetke koje je ispilio. Iskoristio je priliku, maknuo to i uspio pobjeći."

Domišljati su bjegunci iz hrvatskih zatvora, skoro filmski domišljati. Iz Shawshanka se bježalo pomoću čekića, kojim je Andy, odnosno Tim Robbins, prokopao tunel i pobjegao.

Clintu Eastwoodu nije trebao ni čekić, iz Alcatraza je, u legendarnom filmu, s još dvojicom zatvorenika uz pomoć žlice iskopao tunel, prevario zaštitare, i na improviziranoj splavi otplovio u slobodu.

Da. Tako se bježi u filmovima. A kod nas? Ne bježi se tako često. Srpski diler prvi je ove godine, dok je prošle godine četvero zatvorenika uspjelo, a njih sedam pokušalo pobjeći iz zatvora.

"Situacija nije bila bezazlena, samo uzmimo u obzir da se osoba odlučila na bijeg iz ovakvog zatvora i da ga je malo dijelilo od slobode. Ovakvo nešto, da nije organizirano, da idete na blef, to je sumnjivo nama svima - mislimo da je postojala veća organizacija", govori Jelenko Krešo, zamjenik predsjednika Sindikata pravosudnih policajca.

Iz Sindikata upozoravaju na ovakve situacije, kojima je uzrok i nedostatak pravosudnih policajaca. A uvjeti u hrvatskim zatvorima su neadekvatni godinama, zatvorenici se žale na lošu hranu i higijenu. Nekima je možda i to dio razloga za bijeg.