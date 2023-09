Što je Burning Man i kako će se tisuće ljudi spasiti iz blata? Sve o omiljenom festivalu Elona Muska

Zatrpani u blatu, usred pustinje, s minimalnom mogućnosti bijega, opis je ovogodišnjeg Burning man festivala u Nevadi za moderne, bogate hipije.

Nakon što je u petak palo duplo više kiše nego što inače padne u cijelom rujnu, 70 tisuća ljudi ostalo je zatočeno u privremenom gradu koji se svake godine iznova gradi za festival. Jedna osoba je umrla, no to nije povezano s vremenskim neprilikama.

"Tim za struju pokušava pokrenuti generator jer smo skoro ostali bez struje", kaže posjetiteljica festivala, Evi Airy.

Ne štedi se samo energija. Od posjetitelja se traži da čuvaju zalihe hrane i vode jer na prostoru festivala, u takozvanom Black Rock Cityju, ne može se kupiti ništa osim leda. Svi posjetitelji moraju donijeti sve što im treba za preživljavanje u surovom okruženju. Iako je, prema riječima jednog Tik Tokera, cijela ova avantura koštala sedam tisuća dolara.

"Mi smo dobro, imamo dovoljno tune za tjedan dana", snimila je za društvene mreže posjetiteljica Christine Lee.

Burning Man se održava 200 kilometara od prvog grada, a 25 kilometara od prvog sela. To nije spriječilo da usprkos zatvorenim cestama dio posjetitelja pokuša pobjeći. Među njima je i komičar Chris Rock koji je pješačio osam kilometara prije nego što su mu drugi posjetitelji ponudili prijevoz.

"Zvali smo helikopterske službe. Svi helikopteri su bili popunjeni ili nedostupni. Gledali smo zrakoplovnu pistu koja je bila nedostupna zbog blata. Jedine preostale opcije bile su ili pješačiti između jednog i pet sati do bilo kojeg izlaza od kuda se moglo stopirati", objašnjava posjetitelj Michael Davidson.

Ipak, nisu svi pobjegli glavom bez obzira, dio posjetitelja ludo se zabavlja i smatraju da je baš to bit festivala.

Burning man se prvi puta održao 1986. na plaži u San Franciscu gdje su ritualno zapalili čovjeka. Festival počiva na 10 principa među kojima je radikalna inkluzija, samoizražavanje i samodostatnost. Tu su i darivanje, javna odgovornost i poštivanje okoliša.

"Između 2010. godine i danas vidjeli smo da s porastom osoba na društvenim mrežama dolazi do eksploatacije samog festivala i on je izgubio tu čar jer je počeo privlačiti upravo ono protiv čega se borio, a to su brendovi, bogataški način života rasipnost i kapitalizam", tvrdi glazbeni novinar Igor Jurilj.

Festival su tijekom godina obilazili i Paris Hilton, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Karte se plaćaju i po nekoliko tisuća dolara, oni najbogatiju ne jedu tunu iz konzerve nego tamo dovode privatne kuhare, a njihovi kampovi više nalikuju na hotele s 5 zvjezdica.

"To je jedan oblik modernog marketinga, doći i biti viđen, da bi se stvorili novi poslovni okviri i stvorile poslovne prilike. Naravno, ima tu i trenutaka hedonizma, ali najmanje tu ima zajedništva, brige o drugima i prirodi", dodaje Jurilj.

A dopusti li priroda, za danas je planiran bijeg ili Egzodus, kako ga nazivaju organizatori. Ceste će se otvoriti, a svi preostali partijaneri napustit će blatnu pustinju.