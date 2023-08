U studiju RTL Direkta gostovala je Nikki Bohm, redateljica, glumica, producentica i scenaristica koja je tražila svoj put do uspjeha u Hollywoodu, dok je štrajk nije vratio u Hrvatsku.

Raditi na filmovima u Americi zvuči glamurozno, no kakva je stvarnost - koja je uostalom i dovele do ovog štrajka, koje je vaše iskustvo?

Prije 15 godina sam se preselila u New York i završila "American Academy of Dramatic Arts". Nakon toga sam se u Los Angelesu bavila filmom i različitim "performance art" projektima. Puno sam radila u ulogama akcijskih i žanrovskih filmova. Krenula sam kao glumica pa se prebacila u režiju, produkciju, a pišem i scenarije.

Što je teže? Gdje su problemi veći?

Glavni su problemi posebno kod pisaca i glumaca. Pisci su prvi jer ne bi bilo serija i filmova bez njih, a onda i glumci kod kojih vlada velika konkurencija. Jako su loši uvjeti, plaće su niske i nema posla konstantno.

Kako dolazite do posla? Koliko je teško doći do produkcije velikih hit serija?

Obično u Americi ne uspijevaš ako nemaš agenta ili menadžera koji ti traži poslove i mora biti dobro umrežen inače će ti poslovi biti na niskom nivou i nećeš se moći prebaciti na viši. Za glumce koji nemaju agente ili menadžere postoje opcije na "casting" stranicama na koje se mogu prijaviti, ali obično su to vrlo mali poslovi.

Koliko je stvari promijenila era streaming servisa, kako su stvari funkcionirale prije, a kako danas?

Jedan od velikih problema je taj da je u vrijeme televizije bilo takozvanih tantijema. Dakle kad god bi se igrala serija ili film, glumac ili pisac bi dobio određenu svotu, slično kao što je slučaj s muzičarima. Otkad su došli streameri to izbjegavaju. Drugačiji je sustav i sve se brzo promijenilo pa nismo shvatili kako to ukomponirati onako kako je to nekad funkcioniralo na televiziji.

Vidimo da je umjetna inteligencija jedan od uzroka ovog štrajka, što vas tu brine? Koji je dio najsporniji vezano uz AI?

Najspornija je stvar i meni najšokantnija ta da su predložili da se statistima plaća 100 dolara da im se skenira cijelo tijelo i dobiju prava doživotno da se njihovo tijelo i lice koriste i modificiraju kako god žele u bilo kojem projektu bez granica. To je nerealno i nema smisla.

Koji su još problemi kad govorimo o umjetnoj inteligenciji?

To je jedan najvećih problema, ali i korištenje umjetne inteligencije za scenarije. U scenarijima umjetna inteligencija piše po nekoj formi umjesto da pisci ubacuju kreativu. Može umjetna inteligencija i napisati i stvoriti sliku, ali ono što umjetnici imaju, a pisci i glumci to jesu, je duša. Umjetna inteligencija nema dušu.

Veliki studiji su se postavili dosta čvrsto, vjerujete li da će uskoro doći do kompromisa?

Mislim da hoće definitivno, oni neće moći izdržati. Manji studiji i manje produkcije su dobile neke ustupke da počnu raditi.