Svađe, stres i slabi živci. Kako izgleda dan u kuhinji restorana? 'Dođete do točke kad želite urlati'

Na početku dana smireno, ali tek se zagrijavaju. Jer kada im sjedne 20 gladnih stolova - e to je onda paklena kuhinja! Pogotovo ako im nešto zagori, ako baš za vrijeme ručka ostanu, recimo - bez algi.

"Ekstremni stres izgleda tako da dolazite do točke u kojoj želite samo otići, jednostavno želite vikati na sve pa i na sous-chefa. Dolazite do točke gdje se želite svađati, urlati, ali morate se kontrolirati jer treba završiti posao", kaže nam John Tamonan, chef kuhinje.

I ne čudimo se što chefu Johnu nekada dođe da iziđe iz kuhinje jer svaki gram riže, lososa, tune mora biti precizno pripremljen - gosti samo to i očekuju. Ali, svaki chef kuhinje trudi se da je nervoze što manje. "Mi vam stres nazivamo drugačije. Za nas su to naša strast, naše emocije koje unosimo u hranu, želimo svakog gosta zadovoljiti, ali to vam je lijepi stres. Sve mora biti kao u vojsci, kuhinja vam je jedan vojni tim i mora biti disciplina", govori nam chef Marin Rendić.

Chef Marin je general. A chef John priznaje, postane nekada zmaj. Zna rigati vatru kada nije sve po špagi. "Ako ti nešto kažem jednom, vidjet ćeš me smirenog. Ako ti kažem drugi put, i to je u redu. Ali, već treći ili četvrti put - e to je druga priča", kaže chef John Tamonan. "Izbaci nas kašnjenje gostiju. Kada nisu točni, to nam sve remeti. Po nekom sustavu rezervacijskom smo posloženi, mi gledamo primati rezervacije svakih 15 minuta, pola sata, i kada vi kasnite, to nas izbaci iz takta", dodaje chef Marin Rendić.

Ali tu kulinarsku napetost ljudi obožavaju gledati, shvatili su to i u Hollywood - trenutno je poplava serija i filmova o vrhunskim kuhinjama na streaming servisima. Naši chefovi nam priznaju, nisu baš kao Gordon Ramsay koji urla ili baca hranu koja mu se ne sviđa u smeće, ali zna biti napeto.

"Uvijek radiš pod pritiskom, moraš biti brz, točan, i još uvijek čuješ razne glasove, nema vam tihe kuhinje", priznaje chef John Tamonan. "Tko najbrže plane u kuhinji? Evo, recimo Ivan nikada ne plane, najsmireniji je pa smo i mi čim ga vidimo. Ali evo ja najbrže planem. Tko je najglasniji? Pa opet ja", kroz smijeh nam potvrđuje chef Marin Rendić.

Svaka kuhinja ima sous-chefa Ivana, i chefa Marina. Jednog smirenog, jednog glasnog. Ali nemojte misliti da su chefovi nemilosrdni, da osim znoja i gubljenja živaca nema ničeg drugog u kuhinjama. Itekako ima smijeha, dobre atmosfere i još bolje hrane.