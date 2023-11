MOOOLIM?! Sve je bila laž! Ana ipak nije tetovirala ime dečka na čelo, a otkrila je i razlog zašto je sve lažirala

Prošli smo se tjedan u Direktu dosta bavili tetovažama i besmislenim tetovažama i to nakon što si je jedna influencerica sjećate se, posred čela istetovirala ime dečka. I onda još tumačila da se neće pokajati i da je to izraz ljubavi. E pa u cijeloj se priči dogodio veliki obrat. Ana se sad javila i kaže da je tetovaža lažna. 33 milijuna ljudi diljem svijeta vidjelo je snimku Ane Stanskovsky kojoj tattoo majstor na čelo piše Kevin. Vijest su objavili i brojni svjetski mediji, ali Ana u novom videu briše tetovažu i poručuje da je to napravila namjerno da bi se više govorilo o kajanju nakon tetoviranja.