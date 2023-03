Oni su IT socijalisti: Svi imaju istu plaću, rade šest sati dnevno

Svi imaju istu plaću, dobit dijele svim zaposlenima, umjesto osam rade šest sati na dan, a kolektivno donose sve važne odluke za firmu. Dobro došli u Gamechuck, hrvatski studio za razvoj videoigara. Direktora Aleksandra Gavrilovića prozvali su IT socijalistom zato što se ovdje poštuju radnička prava.

"Općenito poštivanje radničkih prava je često povezano s nekakvim socijaldemokratskim, socijalističkim partijama, ali je to nekakav civilizacijska tekovina. Ali kod nas nije, kod nas ljudi nisu članovi sindikata, pogotovo u privatnom sektoru. Ima nekakva fama da su sindikati puni neradnika i tako, ali sindikati su jedina sila koja mijenja prava radnika na bolje", rekao je Gavrilović.

Zna Gavrilović da osmosatni radni dan, slobodni vikendi, plaćeni godišnji i bolovanje, nisu došli preko noći, niti je radnicima to netko poklonio. To su izborili.

Zato dok smišljaju igrice oni imaju i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, sistematske preglede, 1., 2. i 3. mirovinski stup. Svatko u svakom trenu zna koliko je novaca na računu firme, a sve ovo je zacementirano kolektivnim ugovorom.

Stjepan Mateljan, level i narativni dizajner kazao je: "Ovdje radimo igre pa bi čovjek rekao da se bavimo fantazijom, ali ovdje je realnije nego možda u nekim drugim zanimanjima."

On je u Gamechuck došao prije četiri mjeseca nakon posla u knjižnici, a trenutačno radi na igrici Midwintar.

"Raditi u Gamechucku je zbilja super, upravo radi radnih uvjeta. Ovdje je dosta rasterećena atmosfera, s tim da nije kaotična atmosfera", ispričao je Mateljan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako su u Hrvatskoj prljave i okaljane riječi poput uravnilovke ili sindikalne borbe u svakodnevnom vokabularu Gamechucka. Radnici tu ostaju iako su plaće manje nego u ostatku IT industrije. Redovito ih se pita ako se još uvijek slažu s idejom jednakih plaća, a želja je da one ne idu ispod minimalne dostojanstvene, što je oko 1600 eura.

Gavrilović je rekao da se to možda odražava na profit.

"Možda kada bismo mi više izrabljivali radnike bi imali veći profit. Ali ako ti nije glavni cilj profit nego proizvodnja nekih fora umjetničkih proizvoda, u našem slučaju video igara, onda je to to", dodao je Gavrilović.

Ove ideje još su neobičnije jer smo u IT-u i techu naviknuli na Elona Muska koji govori da treba raditi 80 sati tjedno. Navikli smo i na prosvjede za radnička prava ispred kuće Jeffa Bezosa, nekretnine vrijedne 16 milijuna dolara. Bilo je to malo prije nego što će on otići na prvi turistički let u svemir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gavrilović je kazao: "Oni su stvorili tu firmu, to je njihova firma i po trenutnim zakonima oni mogu sve to uzeti sebi, kupiti si novi auto svake godine, vile. I zato je Jeff Bezos najbogatiji čovjek na svijetu, a njegovi radnici moraju koristiti plastične boce, ne smiju ići na WC dok rade u skladištu. Samo je pitanje u kojem smjeru želimo da naše društvo ide u budućnosti i mi smo se odlučili da nam je ovo interesantniji smjer."

Možda baš zato sada rade igricu Baltazar. Sjećate se dobroćudnog profesora koji je znanjem i maštom rješavao probleme za dobrobit svoje zajednice. Oni možda nemaju poseban napitak, ali imaju dobru formulu.