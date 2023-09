Teško je zamisliti kako je izgledao Međimurac koji je jučer u 8 ujutro napuhao 5,24 promila i takav sjeo za volan.

"To je lažno samopouzdanje koje nam alkohol daje, to se odnosi na vožnju. Osjećamo se hrabro, osjećamo se sposobni. To je više od boce rakije, ja bih rekao", tvrdi dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Marko Šoštarić.

Boca rakije, ili kako alkometar računa, otprilike 14 boca piva, 24 gemišta ili nekih 9 juice votki. Naravno, sve ovisi koliko podnosite alkohol, koliko imate kilograma. I ne samo da ste tada jako pijani, nego sve iznad 4 promila u krvi može dovesti do alkoholne kome pa i smrti. Pravo je čudo da je ovaj Međimurac živ.

"Percepcija udaljenosti vozila ispred nas, brzina kojom se mi krećemo, kojom se druga vozila kreću, sve se mijenja. Problem je kod velike količine alkohola to što postajemo razdražljivi, pa ni naše reakcije nisu kakve bi bile", objašnjava Tomislav Kučina iz Škole za cestovni promet.

Rijetko ćete nekoga s pet promila uopće vidjeti da stoji na nogama, ali ima i takvih, takozvani maratonci koji cijeli dan u pauzama piju i mogu izdržati te količine, takvima Petar Čumandra u klubu gdje je voditelj, uzima ključeve automobila i zove taksi.

"Ja ih znam vidjeti da su od nekud došli razbijeni, padaju po podu, neki više ni mjehur ne mogu kontrolirati pa dođu devastirani i neugodni, ali ako vidimo na šanku da ih je prebacilo, ne znamo koliko su točno popili, konobari imaju pravo ih ne poslužiti, odnosno takvima ne točimo alkohol", kaže voditelj ugostiteljskog objekta.

A za one koje treba uvjeriti da su popili čašicu ili 10 više Petrov ugostiteljski objekt ima rješenje: kućni alkotest.

"Služi svrsi da naši djelatnici ne bi dolazili alkoholizirani na posao, ali i za goste za koje ja ili oni procijenimo da su nezadovoljni jer ih kao neopravdano ne želimo poslužiti, pa im onda ponudimo to da vidimo koliko imaju alkohola", ističe Čumandra.

Bilo bi dobro da i neki drugi nisu točili čašu za čašom jer današnji slučaj nije najpijaniji. Tu titulu drži Križevčanin koji je napuhao 5,68 promila.

"Neka istraživanja su pokazala da nam za 0,1 promila alkohola krvi treba jedan sat da dođemo sebi i da nam izađe taj alkohol iz krvi. Što znači da, ako biste popili nekoliko pića, imali jedan promil, trebalo 10 sati da taj alkohol ispari", objašnjava Kučina.

A ako ćemo se voditi tom računicom, Međimurac iz današnje priče još se nije otrijeznio.