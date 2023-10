U našoj anketi mnogi je ispitanici nisu prepoznali, jedan je čak pomislio da se radi o Nini Badrić. Ali ona nije Nina, nego Aleksandra Prijović. Srpska folk zvijezda koja je danas napravila nešto što nitko dosad nije.

Rasprodati 3 zagrebačke arene i najaviti četvrtu, dosad je uspjelo samo Aleksandri Prijović. I prije nekih mjesec dana Dini Merlinu. To se nije dogodilo ni sa Severinom, ni Jelenom Rozgom, pa ni Gibonnijem.

U prijevodu, s nijednom hrvatskom izvođaču.

"Moram priznati da je i mene iznenadila pojava da je pjevačica za koju nikad nisam čuo do prije tri dana, rasprodala tri Arene Zagreb, i stavila u prodaju i četvrti koncert. Nitko ne kaže da to neće biti neki dobar koncert. Ja nikad nisam to gledao, ali bih volio to pogledati samo da vidim o kakvoj se tu produkciji radi, zna li ona pjevati ili ne zna", govori nam glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

I zbog takvog uspjeha svi se pitaju tko je ona?

Poput NBA zvijezde Nikole Jokića rođena je u Somboru, a proslavio ju je popularni talent show kao i brak s Filipom Živojinovićem, sinom slavne Lepe Brene.

Poznata je postala 2016., a dosad je izbacila 3 albuma. Od kojih je zadnji pomeo sve rekorde slušanosti i poveo Aleksandru na turneju od istoka do zapada. Dio te turneje su i zagrebački koncerti. Da se radi o velikoj zvijezdi, potvrdio nam je kolega novinar iz Beograda.

"Za mene je Aleksandra Prijović poslje svega što je zvijezdetina. Ljudi, za mene je ona zvezdetina. Dakle ozbiljna faca na estradi, a moram da dodam i da kažem da je ona jedna jako opasna zavodnica", kaže nam Srđan Zelembaba.

Opasna zavodnicu koja je, kaže nam kolega iz Srbije, na početku karijere bila stidljiva i povučena djevojka za koju nitko nije vjerovao da će dogurati ovako daleko. Što se zapravo dogodilo, iznenadilo je i samu Aleksandru koja se javila za Extra FM.

"Ja sam u šoku, i svi oko mene su u šoku. Nikada u životu nisam dobila toliko poruka. Ja sam vjerovala, ali ovo je stvarno čudo. Što god da sam ja očekivala, ovo nisam mogla ni da zamislim", priznaje Aleksandra Prijović.

To će iskustvo početkom prosinca u Zagrebu svakako doživjeti oko 60 tisuća ljudi. Publiku u Hrvatskoj Aleksandra svakako ima.

"Aleksandra Prijović je od samog starta među key artistima na našem radiju. I mi od samog starta znamo kolika je ona zvijezda. Kad netko radi ispravno i na pravom je putu, jednostavno sve to mora doći kad tad na svoje. To se dogodilo sada uz 4 extra koncerta godine", rekao nam je glavni urednik i direktor radija Extra FM.

To se događa baš u godini u kojoj smo itekako svjedočili zabranama ili bar pokušajima zabrana narodnjačkih koncerata u Hrvatskoj. Zabranjivali su se Duško Kuliš i Ana Bekuta u Puli, Jelena Karleuša na otočiću kod Kaštela i narodnjaci u kafićima u Đurđevcu. Ali ne i Aleksandra Prijović.

"Aleksandra jeste dokazala da Hrvati slušaju pre svega kvalitetnu muziku. Ona je onako jedan moderan folk, da kažemo moderan narodnjak. Tako da mislim da je ona ozbiljan udarac sad zadala svima i definitivno je dokazala da ne možeš da kvalitet da braniš, a ni da rušiš", dodaje estradni novinar iz Beograda. S njime se slaže i glazbeni kritičar Horvat.

"Sigurno da je ona dokazala što Hrvati slušaju, ali sve te zabrane o kojima smo pričali bile su potpuno nepotrebne jer ljudi će to i dalje slušati," tvrdi.

Itekako će je slušati, neki i dvaput. Jedna od sugovornica u našoj anketi priznaje da je kupila karte i za prvi, ali i zadnji koncert, te da Aleksandru jednostavno obožava.

Zato ne čudi da za Aleksandru Prijović mnogi kažu da je Taylor Swift ovih prostora. Barem po popularnosti. Sviđalo se to nekome, ili ne.