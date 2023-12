On je čvrst, on je sportaš, ima energiju i znanje; on je spaceshuttle koji je pao i raspao se zbog dvoje ljudi. Svog posebnog savjetnika Juricu Lovrinčevića i nezavisnog novinara Marina Vlahovića. Sad već bivši ministar gospodarstva Davor Filipović o aferi 'Savjetnik' je rekao: "O tome nisam ništa znao."

A tko su oni uopće?

Prvi je Marin Vlahović, preko kojega je Filipovićev savjetnik dilao prostor i informacije. Dizač utega i slobodni novinar, kojem je, za razliku od Lovrinčevića, novac očito trebao.

Zato je svoju emisiju "Istraživač" počeo emitirati na Mreži TV-u. Objavio je priču o švercanju migranata koja je rezultirala uhićenjima, a surađivao je i s Velimirom Bujancem, koji ga je kasnije tužio jer je objavio snimku na kojoj Bujanec vrijeđa Hasanbegovića.

"Bujanec je na neki način simpatičan, na neki način, kao hodajuća vreća ljudskih mana. Kao vražićak, kao lik iz crtića", govorio je. Vlahović je bio čest gost u Podcast Inkubatoru.

"Htio sam biti najbrži nokauter u povijesti. Imam ga u parteru. Samo trebam prebaciti nogu i završiti meč. I uvijek sam imao birane ideje, neko glupo dokazivanje... sada ću ja njemu isčupati glavu ahaha", govorio je Vlahović.

Ali poznatiji nego po tučnjavama postao je kad je savjetnika ministra Filipovića snimio da reketari. "Ja sam ove godine izvukao 140 tisuća eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu. Tu gdje pada lova, tak da, love ima, nije problem", govorio Lovrinčević u snimci koju je objavio tjednik Nacional.

Novinaru kojeg otprije nije poznavao, Lovrinčević je nudio reklamiranje pa podjelu plijena, iako mu prema svemu sudeći novac nije nužno potreban. Jer on je poduzetnik, a vrlo duboko u politici. Prvo s Domovinskim pokretom, točnije s Marijem Radićem s kojim je otvarao zajedničke tvrtke, bio je donator kampanje Miroslava Škore za predsjednika pa je prešao HDZ-ovom ministru.

Iako navodno dobar Filipovićev prijatelj, bio je duboko grlo Mostovom Nikoli Grmoji za sve oko afere 'Plin za cent'. Manjinski je suvlasnik Pevexa kojeg je godinama bio na čelu, a tu oko dionica vodi ratove s Pavom Vujnovcem i Radićem.

"Jedino što tražim da s nama podijeli", rezimirao je Lovrinčević prema objavljenim transkriptima. Plijen su pokušavali dijeliti preko Mreže TV, ali njihov direktor danas kaže da je u svemu njihova televizija bila žrtva. Saša Engler, direktor Mreže TV danas govori: "Kad je Lovrinčević saznao s kojim tvrtkama radimo, znao je za našu situaciju, i on je odlučio staviti šapu na to."

Vlahovića i Lovrinčevića spojio je Marko Ljubić, još jedan novinar. Njegova je emisija "Kreatori istine", a gosti su mu, osim Vlahovića, bili general Domazet Lošo, Gordan Lauc, časna sestra.

Marko Ljubić danas govori: "Ja sam bio potpuno šokiran, na neki način sam osjećao moralnu odgovornost zbog svega. Spojio sam ljude jer sam vjerovao jednom i drugom... Meni je Marina žao u ovome svemu, on je sebi zatvorio sva moguća vrata. Jer ovo nije istraživačko novinarstvo."

Vlahović tvrdi da je, i da ovo nije prvi put da je Vlada zbog njega reagirala. "Zvao me potpredsjednik Vlade... bio sam na 2 sastanka... Kad se baš u nešto krenem, kad imam jake motive onda imam snagu i pokrenem mainstream medije...

U Vladu su ga zvali na razgovore, tvrdi, zbog informacija o Petrinji. Štoviše, rekao je kako mu je i Tomo Medved nudio dogovore da ga ne blati - iako ministar to demantira.

Marko Ljubić kaže: "Ja sam ga spojio i s Tomom Medvedom kojeg je sad uvalio u probleme, ali on me je tražio da bi on Tomi dao informacije..."

HND upozorava da je sve to jako opasno. HND glavna tajnica Melisa Skender: "Vlahović po definiciji ne može biti novinar jer novinari ne dilaju informacijama. Novinari su oni koji poštuju etički kodeks profesije. Kada slušamo ove snimke, to je kao razgovor dvojice kamatara." Uskok, neslužbeno doznajemo, lagano - zove na razgovore.