RTG ČETVRTKA Tko se htio okoristiti na zagrebačkom potresu i zašto je umro čovjek sa svinjskim srcem? Ovo je Direktov pregled dana

Za 42 Hrvata trenutak zagrebačkog potresa nije bio dovoljno traumatičan pa su stradanja u njemu iskoristili da lažno prodaju građevinski materijal za obnovu. Pritom su jedni drugima pisali lažne račune kako bi se riješili plaćanja poreza. Radi se o 6 žena i 36 muškaraca, prozvanim i "složnom braćom", koja su sada zaradila i USKOK-ovu optužnicu. Loše vijesti stižu iz SAD-a, gdje je preminula i druga osoba kojoj je presađeno svinjsko srce. I to samo 6 tjedana nakon transplantacije, kada je srce 58-godišnjaku počelo pokazivati znakove odbacivanja. A evo i malo revolucionarnih vijesti i to iz Lijepe naše. CircuitMess, startup uspješnica Alberta Gajšaka koja proizvodi STEM igračke, dogovorila je novi posao. I to s NASA-inom licencom. Izrađivat će rovere, ali ne za Mars nego dnevne boravke. A samo 24 sata nakon najave crowdfunding kampanje, prikupili su više od 200 tisuća dolara.