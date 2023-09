Iz drona snimljene teroriste, odgovorne za ubojstvo policajca, dok su se skrivali u manastiru u Banjskoj, jutros je na Facebooku objavio kosovski ministar unutarnjih poslova. I još je na snimci označio vođu, tvrdi da je to Milan Radoičić, potpredsjednik Srpske liste, stranke kosovskih Srba stvorene na inicijativu Aleksandra Vučića.

Kosovska policija još jučer je objavila snimke arsenala pronađenog kod napadača - na stotine komada oružja, eksploziva, novca i razne druge opreme. Za vlast u Prištini sve to dovoljna je potvrda da iza terorističke akcije, preko Srpske liste i Milana Radoičića, stoji država Srbija.

"To je plaćenička skupina koju financijski, politički i logistički podupire službeni Beograd", izjavio je prve večeri kosovski premijer Albin Kurti. Ništa više ne može ostati isto, dodao je Kurti, činjenice su, kaže, svima pred očima. Time je, naravno, aludirao da je za sve odgovoran Aleksandar Vučić.

Američki čovjek na Kosovu dosta je neodređeniji. "To nije bila grupa građana koji su se spontano okupili kako bi izrazili zabrinutost. To je bila trenirana i organizirana grupa, a to znači da iza nje stoje neke strukture od koje dobivaju obuku i opremu", rekao je Jeffrey Hovenier, ambasador SAD-a na Kosovu.

Vučića danas nije bilo pred mikrofonima, ali neki su analitičari primijetili promjene u ponašanju već u prvom obraćanju u nedjelju navečer. "Ne sjećam se da je ikad bio toliko nezadovoljan tijekom press konferencije, da je pokazivao i određenu razinu nervoze. To se dogodilo mimo njegovih želja i planova. Osim toga, do jučer je on bio pozitivna strana u dijalogu Kosova i Srbije. Od jučer, on prestaje biti pozitivna strana u dijalogu", ističe komentator Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.

A prvi sastanak jučer ujutro Vučić je imao s ruskim ambasadorom kako bi ga upozorio na, kako je rekao, brutalno etničko čišćenje Srba na Kosovu. Dok u Moskvi pozivaju na pregovore, pojavila se vijest da je jedan od napadača Rus, kao i da su nosili uniforme vrlo nalik na one koje nose Wagnerovi plaćenici. A Vučićev odmak od Rusije prema Zapadu Moskvi se nikako ne sviđa.

"U Srbiji postoje dosta snažne proruske političke opcije i u skupštini i na terenu. Osim toga, Aleksandar Vulin je šef tajne službe, jedan od ključnih ruskih igrača. Našao se pod sankcijama SAD-a, počela je priča o tome da će ga Vučić morati smijeniti, smjene nema. Nije isključeno da se u tom krugu obavještajnog podzemlja cijela priča otvorila", kaže Trkanjec.

A dok ga premijerka na mrežama brani i naziva monstruoznim lažima tvrdnje da je Vučić svu krivnju za krvoproliće prebacio na Srbe na Kosovu, Vlada Srbije za sutra je proglasila Dan žalosti zbog ubijenih napadača, što se može tumačiti kao ustupak proruskim radikalima.

"Sve je to unutarnja igra jer mislim da se Vučić prvi put našao u situaciji da je ranjiv, da je svjestan da je ranjiv, da nema potpunu kontrolu i da mu se otimaju poluge vlasti. A to je za autokrata najstrašnije", zaključuje Željko Trkanjec.

Dvojica od već osmorice uhićenih već su privedeni na sud u Prištini pod ogromnim mjerama osiguranja. Kako im za terorizam prijeti i doživotni zatvor, možda propjevaju i otkriju nalogodavca. Selo Banjska i dalje je u blokadi, čini se da nakon ovog vikenda stvari na sjeveru Kosova doista neće ostati iste.