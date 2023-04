Todorić za Direkt otkrio taktiku za pobjedu na izborima: 'Od Plenkovića nije teško biti bolji'

Na krilima pravosudne pobjede bivši "Gazda" ide i po političku. Dosta je bilo korupcije i nesposobnosti, vrijeme je, govori Todorić, za stvarnu društvenu promjenu koja dolazi već dogodine.

"Mislim da sam ja u roku mjesec dana u stanju skupiti možda ali otprilike više članova u mojoj stranci kao što ima HDZ", tvrdi Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora

Todorić postaje borac za poštenije društvo, bolje pravosuđe i veće plaće. Na utrku se odlučio nakon Facebook ankete na kojoj su mu fanovi dali veliku prednost u odnosu na aktualnog premijera.

Na pitanje zbog čega bi on bio bolji premijer od Andreja Plenkovića odgovara:

"Od Andreja Plenkovića nije teško biti bolji. On je nažalost čovjek na čelu jedne korupcije neviđenih razmjera. Jednog vođenja kompanije mimi vladavine prava i ovaj sa apsolutnim neznanjima i apsolutnim timom koji nema znanja da bi vodio državu", kaže Todorić.

Najava kandidature mnogima će se učiniti kao tužna i ružna šala.

"Todorić u politici ne postoji, Todorić u politici neće ni postojati. Bila bi dobra šala da se kaže da bi mogao dobiti 0,99 glasova na izborima, ali ne može ni toliko, ni blizu tako da je to jedan zabluda."smatra politički komentator Jasmin Klarić.

Zabluda ili realnost, nije ovo prvi put da bivši biznismeni, pa i zatvorenici ulaze u politiku. Boris Mikšić je 2005. pokušao američki san pretvoriti u hrvatsku realnost. S 400 tisuća glasova došao je na prag drugog kruga predsjedničkih izbora.

" Ja vam ne mogu obećati svima milijun dolara ili kuna, bez obzira, ali vam mogu obećati da ću raditi pošteno.", govorio je Boriš Mikšić, bivši kandidat za predsjednika

Kako drugo nego pošteno u kampanju je ušao i Nadan Vidošević. Zalagao se za malog čovjeka i jaku ekonomiju. Kasnije je zbog ljubavi prema polarnim medvjedima, lovu na nosoroge i kriminalu završio u zatvoru pa njegove tadašnje riječi zvuče proročanski.

"Najveći protivnik uvijek je čovjek sam sebi, tako je i u ovoj prilici, ako uspijem doći do ljudi s ovim porukama o kojima govorim, onda ja neću imati protukandidata", govorio je Nadan Vidošević, bivši kandidat za predsjednika.

I dok se većina kandidata zalagala za borbu protiv korupcije, rijetku su bili za nju.

" Ja kao ljubitelj korupcije i moji volonteri podržavamo sve koruptivne akcije", kazao je Dario Juričan, nekadašnji kandidat za predsjednika.

"Imamo dobar osjećaj za ove izbore jer mi to ljudi, oko mene, ljudi mi to iskazuju i govore mi tebe volimo Vuco", govorio je bivši kandidat za predsjednika Siniša Vuco 20.04.2020.

U tri desetljeća hrvatske demokracije u politički su ring ulazili brojni autsajderi. Najbolje od svih prošao je Miroslav Škoro koji je osvojio rekordnih 465 tisuća glasova.

"Koji to fakultet uopće moraš završiti da bi sjedio u Saboru, to je izborna funkcija. Svatko se ima pravo kandidirati i čujem da se svatko i želi, to je dobrom, ja to pozdravljam", kazao je 02.05.2021. bivši kandidat za predsjednika Miroslav Škoro

Neki su došli blizu, ali uvijek ostali korak kratki. Nije jednostavno osvojiti vlast.

"Zato treba ozbiljna infrastruktura, ozbiljna količina ljudi koji će stati iza tebe. To je jedna ozbiljnija priča i zbog toga, to je glavni razlog zašto neki ovako padobranci koji misle o sebi da su bogom dani nisu do sad uspijevali", kaže nam Jasmin Klarić

No Todorić je siguran da će to promijeniti.

"Kažem da sam siguran da ću ih pobijediti. Sam ja na prvim izborima", uvjeren je Todorić.

Bio je "gazda" pa bjegunac, sada želi postati premijer. Realnost ili ludost, ocijenite sami.