Tomašević u Direktu o nevremenu u Zagrebu: 'Rođen sam u ovom gradu, ali ovo je nezapamćeno'

Vrućina će biti još, a s njima će sigurno je doći još jakih oluja. Ovu ćemo svakako pamtiti, u Hrvatskoj je odnijela tri života, u Zagrebu su sve službe i dalje na nogama.

Reporter RTL Direkta, Borko Brunović razgovarao je s gradonačelnikom Zagreba, Tomislavom Tomaševićem.

Kakva je situacija na terenu?

"Nije lagana, ovo je nezapamćeno. Ja sam rođen u ovom gradu, nikad nisam nešto slično vidio, da u trideset minuta nastane ovakva šteta, da toliko stabla, toliko krovova pokupi sa zgrada, doista očito se klima mijenja i očito se nažalost ovakve ekstremne klimatske uvjete možemo očekivati i u budućnosti i moramo se na to prilagoditi."

U ovim trenucima jesu li Hitne službe i dalje na terenu?

"Svi su na terenu, tu smo u JVP uspostavili gradski stožer tako da koordiniramo rad Hitnih službi, od Hitne pomoći, do vatrogasaca, do ZET-a, do zagrebačkog Holdinga. Jako puno je intervencija, moram reći da gradska poduzeća rade punom parom. Ovim putem želim zahvaliti radnicima koji rade i drugu smjenu, radnici Vodoopskrbe i odvodnje čiste odvode zbog nagomilanog granja, a potencijalno dolazi i nova oluja. Radnici Zrinjevca koji pile stabla koja su i dalje prepriječena na nekim prometnicama, dobar dio prometnica je raščišćen u dosta kratkom roku. Isto tako imamo zagrebačke ceste koje su na terenu, ZET popravlja javni prijevoz kako bi ujutro većina tramvajskih linija bile u funkciji."

U kakvom su stanju ozlijeđeni.

"Kao što znate imamo dva poginula građana u Zagrebu i želim izraziti sućut obiteljima poginulih i imamo jednog preminulog građana u Brodsko-posavskoj županiji. Imamo i dalje isti broj ozlijeđenih u različitim gradskim bolnicama i ja im želim brzi i što bolji oporavak."