SLUČAJ KOŠARKA Tomaševićev košarkaški izlet postao viralni hit. Utječu li sportski neuspjesi na političke uspjehe?

Rijetko je što ovaj tjedan toliko odjeknulo kao snimka zagrebačkog gradonačelnika kako igra košarku. Tomaševićevi promašaji su postali viralni, postali su i inspiracija za mnoge mimove. Jedan od kojih je autoironično podijelio i on sam, a šalu na vlastiti račun kod hrvatskih političara dosad nismo često viđali. Javio se i Anto Đapić, koji kaže da je on za Tomaševića LeBron James. Nas je pak zanimalo: Utječu li uspjesi i neuspjesi na sportskim terenima na one političke?