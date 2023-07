Sveti gral anti-agea, eliksir mladosti, krema koja pegla bore - sve to je retinol. Mnogima je itekako dobro poznat sastojak krema i seruma, koji izgleda da Europska unija planira zabraniti. Istraživanja su pokazala da sastojak koji pomaže kod akni i bora može imati negativne posljedice za zdravlje. Tako mogu biti blage kao što su glavobolja ili mučnina ili teže poput osteoporoze ili oštećene jetre. Stoga Europska komisija sada kaže da koncentracija retinola u kremi za lice ne smije biti iznad 0,3 posto.

Trebate li retinol odmah baciti, je li stvarno toliko opasan i s čime ga se može nadomjestiti u RTL Direktu govorio je Dinko Kaliterna.

Što kažete na zabranu retinola, je li to potrebno ili nije?

To je jedna medijska halabuka kao što svi napadaju gluten i ostale stvari. Kao prvo, njega ne treba zabraniti. Daleko od toga da je on sveti gral mladosti ili kako se objašnjava. To je prosječni obični sastojak koji se koristi za brojne primjene - pomlađivanje, akne, pigmentaciju. Međutim, ako mene pitate, postoji puno mogućnosti oko odabira što će se staviti na lice. Retinol bih usporedio kao da idete na put pješke ili biciklom zato što ove koncentracije u kojima se izdaje su beznačajne i sitne i treba jako dugo vremena. Pa ne možete loviti vepra sa zračnom puškom, morate imati adekvatnu koncentraciju. Da bi lokalni retinoidi djelovali, oni moraju imati određenu koncentraciju koja se isključivo i jedino izdaje na recept.

Ovo što oni žele zabraniti je zapravo premala koncentracija, po vama, da bi uopće imala neke efekte?

Po meni da, ima puno opasnijih sastojaka koji se koriste. Recimo, pojedini sastojci u sredstvima za sunčanje mogu izazvati rak kože tako da bi zapravo trebalo okrenuti priču na drugu stranu. Ovi lokalni retinoidi koji se nazivaju spojevi, taj retin može izazvati neke druge nuspojave tako da se nikako ne savjetuje koristiti za vrijeme trudnoće jer može imati jako loše učinke na dijete. Tako da je to zapravo po meni puno opasnija nuspojava nego od navedenoga.

Uvijek kad se koristi retinol, kaže se da se mora ići postepeno da ne izazove reakciju kože, da se mora paziti kad se ide na sunce. Zna se da su te neke stvari s njim nezgodne.

Dermatolog sam već 23 godine i smatram se kompetentnim da govorim da sam isprobao gotovo sve sastojke kozmetike, upoznat s time i posebno se bavim. Zbilja mogu reći da je taj sastojak nešto na što bih obratio najmanju pažnju jer stvarno nije toliko djelotvoran, ni približno. Recimo, postoji jako puno sastojaka koji su neizmjerno efikasniji neusporedivo od tog retionida. Već se vide sastojci sedam do deset dana.

Otkrijte nam tajnu, koji su to?

Recimo, najobičniji gavez koji možete kupiti u ljekarni kad stavite na lice radi nestvarno dobre rezultate. Gavez je pripravak za bolne zglobove, on fantastično djeluje. Ono što je zapravo po meni budućnost je peptidi i bjelančevine koje mogu potpuno izmijeniti vaše lice bez ikakve nuspojave, iritacije za taj retin. Ono što je zapravo meni problem jesu nuspojave koje izaziva taj retin u obliku iritacije i crvenila lica. On vrlo često pogoršava pigmentaciju. Mnoge žene ga koriste za takozvanu melazmu, a ne bi se smio koristiti jer izaziva iritaciju, a sve što izaziva iritaciju pogoršava melazmu. Tako d aje to nešto što sam ja u samim počecima vrlo rano ubacio retin jer ima puno boljih i efikasnijih proizvoda, ali ovo sada da se treba zabraniti, smatram da zbilja nije potrebno. Treba se usredotočiti na neke druge opasnije i štetnije sastojke u kremama.

Već ste spomenuli štetne sastojke koji su u kremama za sunčanje. Koja je tu istina?

Definitivno nije najsretnija i najbolja opcija jer su prije par godina napravili jedno veliko istraživanje gdje su pojedine sastojke isto na bazi vitamina A dokazali da mogu izazvati s utjecajem sunca rak kože. Tako da bi definitivno trebalo obratiti pažnju što stavljamo na našu kožu. Ako me pitate za kreme za sunčanje, moja teorija je da treba koristiti, vi niste sigurni ni kada se namažete potpuno od sunca, niste zaštićeni jer sunce izaziva rušenje imunološkog sustava od čega ne štite zaštitni faktori, a opet stavljate preveliku koncentraciju kemikalija na vaše tijelo. Stoga bi savjetovao stavite na manju površinu tijela zaštitne faktore, a ostalo štitite odjećom. Na taj način ne trujete sebe niti zagađujete okoliš tako da treba napraviti potpuno nove generacije zaštitnih faktora koje ne truju vašu kožu i ne truju okoliš. Daleko od toga da se ne smiju koristiti, trebaju se koristi, ali u umjerenim količinama. Najbolja zaštita je da se klonite sunca. Ako ste namazani, daje vam lažnu sigurnost osjećaja da se možete pržiti na suncu, a zapravo je daleko od istine.

