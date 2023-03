Trump postao preekstreman i za republikance? Snimio pjesmu sa zatvorskim zborom, misli da može spasiti svijet...

Donald Trump ponovno je nadmašio sam sebe. Snimio je singl sa zatvorskim bendom, ali ne bendom nekih nepošteno zatvorenih nevinih ljudi.

U pjesmi Pravda za sve, američku himnu lijepo pjevaju zatvorenici koji su nasilno upali u Kapitol. A onda je na konferenciji ovaj vikend rekao da samo on može spasiti Ameriku od pretvaranja u prljavu komunističku noćnu moru.

Bio je to jedan od njegovih najmračnijih govora. Završnicu godišnjeg skupa američkih konzervativaca iskoristio je kako bi sebe prikazao kao jedinu nadu za Ameriku u konačnoj bitki protiv kriminalne prljave komunističke noćne more.

"Ja sam vaš ratnik. Ja sam vaša pravda. A za vas kojima je učinjena nepravda i koji ste izdani: ja sam vaša odmazda", rekao je.



On je spasitelj, nastavio je, zbog njegova odlaska Putin je napao Ukrajinu, jedini je koji može spriječiti Treći svjetski rat.

"Ja sam jedini kandidat koji to može, dati obećanje da ću spriječiti i to vrlo lako Treći svjetski rat. Vrlo lako. A bit će Trećeg svjetskog rata", govorio je.

Bila je to, kažu oni koji ga redovito prate, samo varijacija na vječne teme.

"Njegovi najveći hitovi. On nikad nikad nije izašao iz kampanje i ovo su njegovi the best off", govori Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti.

CPAC je najveći i najutjecajniji skup konzervativaca na svijetu i pogled u dušu Republikanske stranke.

"CPAC je skup vjernika. To je Comic-Con konzervativaca", dodao je.

Na kojem je bio najveća i jedina zvijezda. Nijedan republikanac nije dobio jači aplauz od bivšeg predsjednika. Zapravo, nisu se niti potrudili pokušati. Jednostavno nisu došli.

"Neki su javno rekli da ako oni neće sudjelovali u tome, jako je puno onih važnih republikanac koji ga ne podržavaju i ne žele biti s njim u istom košu", rekao je Kristijan Sedak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Odsutnost potencijalnih konkurenata je bila očita.

Boje se izazvati Trumpa. DeSantis ima bolje šanse nego neka druga imena, ali Trump je još uvijek kralj, a DeSantis izbjegava konfrontaciju s Trumpom na svim razinama" dodao je Brown.

S govornice se Trump obračunao i s jakim republikanskim imenima.

"U ovom trenutku je on prijetnja za Republikansku stranku jer je spreman na sve ili ništa. Zapaliti stranku ako je potrebno", dodao je Kristijan Sedak.



" Ako me vratite u Bijelu kuću, njihova vladavina će biti gotova i oni to znaju. A Amerika će opet biti slobodna nacija, sada nije", objasnio je Trump.



Uz takav govor paše i pjesma koju je snimio sa oatvorenicima osuđenim za napad na Kongres. To je kombinacija himne i njegove prisege.

Trump najavljuje da je ovo finalna bitka. Da bi došao do Bijele kuće mora najprije osvojiti republikance. Bez kandidata spremnih otvoreno ga izazvati, zasad se pokazuje kao najveća riba. Ali u maloj bari.