Teško dišu, povraćaju, usporava im se rad srca, a kako nemaju u potpunosti razvijen refleks kašljanja, bebe se praktički guše u svom kašlju. Sve to je hripavac. Teška zarazna bolest od koje je umrla dvomjesečna beba u Mostaru.

"Ja vam samo mogu reći u razgovoru s kolegama da je ovo dijete imalo i neke druge bolesti i što je najbitnije u svemu dijete nije bilo cijepljeno s obzirom i na dob, to je dva mjeseca, tako da…", govori Eniz Čolaković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a BIH

Danas se zapravo rijetko umire od hripavca zahvaljujući - cjepivu. Samo, problem je kada djecu do prve godine života ne cijepite, a u Hrvatskoj u isto vrijeme imamo epidemiju hripavca i epidemiju onih koji svoju djecu ne žele cijepiti. Čak i onda kada je cjepivo obavezno.

"Ljudi ne shvaćaju koliko je to opasna bolest jer se loše stvari ili u najgorem scenariju, smrtni slučajevi, ne događaju vama. Odnosno vi tako mislite, dok vas to ne pogodi“, govori nam Goran Tešović, specijalist pedijatrijske infektologije.

Novinarka Jutarnjeg lista, Goranka Jureško koja godinama prati zdravstvo, dodaje:

"Strašno je da u 21.stoljeću umre ijedno dijete jer nije cijepljeno".

Da neki ne shvaćaju ozbiljnost bolesti pokazuju i podaci. Na razini Hrvatske, blizu smo 95% procijepljenosti. Ali županijska slika kod nekih nije dobra. Prvo osnovno i dva obavezna docjepljivanja primi više od 95 posto djece. Daleko najgora županija je Dubrovačko neretvanska. Osim što se prvi put cijepi manje od 80% djece u prvom docjepljivanju broj pada ispod 70%, a u drugom se broj strmoglavi na nevjerojatnih 35% djece. Dobro ste čuli. Dvoje od troje djece koji po zakonu moraju biti cijepljeni, - na samom jugu hrvatske - nisu dobili obavezno cjepivo.

"Ovo je čovjek bi se usudio reći, tragično nisko. Ali, čujte, ima još regija i zemalja koje imaju tako niski postotak. S takvim postotkom procijepljenosti se bilo koja bolest, a pogotovo tako kontagiozna kao što hripavac jest, može lako širiti u populaciji", kaže nam Goran Tešović, specijalist pedijatrijske infektologije.

"To je problem koji dugo tinja i sad je to kulminiralo. Malo je reći da me žalosti", dodaje Božo Radić, specijalist gastroenterologije.

Žalosti i da jug prednjači kada govorimo o očitom nepovjerenju prema cijepljenju, ali i prema struci.

"Ako ja nešto pročitam na nekoj društvenoj mreži, onda postoji iza tog hrpa ljudi koja ni o čemu ništa ne zna i uvjerava vas da je to super ako vi ne cijepite djecu. Tvrde da će vaše dijete zbog toga dobiti autizam, da će se da tako kažem precijepiti i da im toliko cjepiva pada imunitet", objašnjava nam Goranka Jureško, novinarka Jutarnjeg lista.

A realnost je bitno drugačija.

"Roditelji nisu svjesni da djecu u prvog godini života to je taj trenutak kada ih treba cijepiti. Jako je važno, jer vjerojatno postoje roditelji koji nisu svjesni da se svako odlaganje može skupo platiti", poziva roditelje na cijepljenje i edukaciju Goranka Petrović, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kao što bi se skupo moglo plaćati i slušanje Facebook, umjesto pravih liječnika.