U dva dana u Osijeku zapaljen auto sutkinji i napadnut sudac. Je li u pitanju mafijaška osveta?

Je li to osveta mafije? Eto to se pita cijela Hrvatska nakon što je na uskrsno jutro zapaljen BMW osječke sutkinje. I to sutkinje koja je samo u zadnjih godinu dana donijela mnoge zvučne presude - Franji Vargi i Zdravku Mamiću pa čepinskom klanu i ekipi koja je zapalila vikendicu bivšeg državnog odvjetnika. A drugo što se mnogi pitaju je: Gdje je reakcija? Što se poduzima? Ne bi li se u normalnoj državi cijeli sustav trebao dići na noge? Inače, danas se dogodio novi napad na jednog osječkog suca.

U legendarnom Kumu mafijaši su odrezali konjsku glavu, stavili ju u krevet i tako poslali poruku vrisak.

U Osijeku, suptilnije metode. Na sam Uskrs netko je zapalio terenac sutkinje Šimenić Kovač. Dan kasnije, verbalno je napadnut i njezin kolega. Suci zgroženi, i napadom i reakcijom javnosti.

"Želim reći da su se na različitim portalima pojavili brojni neprimjereni portali tipa tako im treba, ili ona se nakrala ili slično. To držimo krajnje neprimjerenim", govori Davor Mitrović, glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku.

Klima u društvu je takva da se napad na suce smatra gotovo poželjnim, upozorava struka.

"Pogotovo u današnjoj situaciji koja je u Hrvatskoj gdje niz javnih osoba zapravo zaziva ovakva događanja i stvara atmosferu da to bude sasvim moguće da to bude gotova prihvatljivo", govori Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda.

A ne bi smjelo biti. Paljenje automobila ispred kuće opasna je i jasna poruka: znamo gdje živiš, što voziš i možemo do tebe…

"Kratko i jasno to je vrlo jasna poruka sutkinji, da li je samo njoj to je pitanje i to trebaju istražiti. Ono što je tu zapravo šokantno da se nitko osim udruge sudaca i nas medija to ne problematizira", govori Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista.

Izostala je dakle reakcija onih koji su se nakon napada na Banske dvore vrlo brzo ogradili željeznom ogradom. Iako i predsjednik i premijer vole komentirati gotovo sve društvene teme, dva dana od mafijaškog napada na sutkinju, ni A ni B. Šuti i ministar pravosuđa. Paljenje automobila na sam Uskrs nije vrijedilo reakcije državnog vrha.

Nije samo problem nedostatak političke reakcije, već i policijske. Dušan Miljuš zbog svog je pisanja 2008. brutalno pretučen, nakon čega je dobio je policijsku zaštitu. Sutkinja Šimenić Kovač nije.

"Izostala je jedna reakcija koja je trebala biti puno ozbiljnija i ono što se sutkinji, bez obzira što se još nisu utvrdili motivi, barem kao poruku trebalo dati je 24-satnu policijsku zaštitu", dodaje Miljuš.

Da se policija mogla bolje snaći misli i bivši policajac Željko Cvrtila.

"Mislim da svakako je policija trebala ponuditi zaštitu, ja vjerujem da će ona to i učiniti, možda se oni nisu baš odmah snašli. Radi se o sucu, radi se o državnom službeniku koji u ime države donosi određene presude", rekao je Cvrtila.

I predsjednik Vrhovnog suda smatra da se mora reagirati bolje.

"Tražim da ova istraga koja bude provedena bude najprofesionalnija koja je moguća. Smatram da Ravnateljstvo policije mora direktno biti uključeno u to, a po mogućnosti i SOA", kaže Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda.

Nakon dvodnevne šutnje večeras je i premijer našao shodnim reagirati. Osudio je napad o kojem se "eto" opet informirao iz medija.

"Sudac Vrhovnog suda jučer je rekao da je po njemu izostala reakcija javnosti pa i institucija državnog vrha vezano za taj slučaj? Ne znam što bi drugo mogli, evo ja nisam imao prigodu jučer biti pred medijima, bio je uskrsni ponedjeljak. Danas sam tu, vrlo jasan i artikuliran", rekao je premijer Andrej Plenković.

U cijelu slučaj na kraju se uključila i SOA. Palež automobila sudaca nije i ne smije biti nešto normalno - barem ako ne želimo dati inspiraciju za snimanje četvrtog dijela Kuma.