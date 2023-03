Osijek. Najzeleniji veliki grad u Hrvatskoj, grad u kojem živi 100 000 ljudi - i grad u kojem se sprema porno spektakl. Svi pričaju o oglasu u kojem- netko traži 127 glumaca, bez iskustva, s osnovnim znanjem engleskog jezika za snimanje porno filma. Tko to održava 18+ audiciju u njihovom gradu - zanima i Osječane.

"Zanimljivo pitanje, da. Vjerojatno će se i naći netko za to. Jel to samo za muškarce ili traže i žene? Hrvat je spreman za sve situacije", kaže Bojan Barišić iz Osijeka.

"Čudno mi je iskreno da to netko traži u našem gradu". poručuje Patrik Begović.

"Nisam kontaktirala broj, ali vjerojatno bi se netko javio. A možda je i dobra zezancija", smatra Ivana Šabić.

Zezancija ili ozbiljan posao - ne znamo. Do čovjeka koji je oglas objavio pokušali smo doći, ali bezuspješno. Na oglasu je prvo pisalo da je rok do prošlog četvrtka, danas je neaktivan, ali svejedno piše da se zainteresirani glumci mogu javiti do 2025. godine.

"Prvi put čujem da bi se tako neka velika produkcija radila u Hrvatskoj. Zašto bi nekome trebalo toliko ljudi? Jedino ako ne rade casting", tvrdi Žiga Sedevčić iz organizacije Dobra družba.

Jer takva produkcija košta, i takvo što se kod nas nikada nije snimalo. Govori nam Žiga Sedevčič. Bivši slovenski porno glumac otkriva da je porno industrija valjda jedina branša gdje muškarci zarađuju duplo manje od žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Film ima četiri scene. Ako snima netko neki film - mogao bi zaraditi maksimalno 500 eura ovdje na Balkanu. Nije to baš neka romantika. Morate biti jaki u glavi, isključiti mozak i samo uključiti mišić", objašnjava Sedevčić.

Američki CNBC prije nekoliko godina objavio je okvirni cjenik porno industrije gdje glumice zarađuju i do 2000 dolara po sceni. Muškarci nešto manje, do 1500 dolara po sceni. Ostatak ekipe plaćen je po danu. Redatelj tako zaradi do 1500 dolara, scenarist do 400, snimatelj do 700 i tehničari zvuka oko 400 dolara po danu. A ima li Hrvatska svoju pornoindustriju?

"Pornoindustrije u Hrvatskoj nema, nikada je nije ni bilo. Ja se sjećam, da je prije 20 godina Zauder film, ivlasnik Dalibor Zauder, pokušao je snimati, producirati porno filmove u Hrvatskoj s pod navodnicima hrvatskim glumicama. Ali kada je to trebalo snimiti, distribuirati, svi bi se povukli od straha da ih doma ne prepozna muž, baka, mama", kaže filmski kritičar Dean Sinovčić.

Klasično snimanje filmova za odrasle više i ne postoji. Sve se prebacilo na online platforme - gdje ste svoj šef, govori nam Ena, koja sa suprugom objavljuje eksplicitni sadržaj na Only Fansu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja kao tvorac sadržaja imam potpunu slobodu snimati što želim, kako želim, imam pravo reći ne na svaku suradnju koju ne želim. Mogu objavljivati koliko god toga hoću. Za razliku od porno industrije gdje ste vi vezani ugovorom gdje morate raditi tko zna s koliko partnera", kaže Ena Friedrich, kreatorica sadržaja na Only Fansu.

Nakon korone, broj radnika u porno industriji povećao se za 300 posto kaže Žiga, koji se nakon porno karijere, bori za prava radnika u ovom biznisu. Uskoro će ured imati i u Istri.

"Ti ljudi brzo idu pod nadzor nekih organiziranih kriminalnih grupa, ne znaju svoja prava, nisu pismeni oko prava što i kako se može raditi. Mi ne želimo da se njih iskorištava, mi ih zato informirao o zakonima ali o zdravlju - kako se zaštiti", kaže Sedevčić.

Pa se nadamo da ovo gleda i netko od 127 sretnika koji će u Osijeku snimati film.