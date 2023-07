Dalmatia Tower ili Splitska Burj Khalifa! Dobro, možda šest puta manja Burj Khalifa, ali i dalje je impresivna sa 135 metara visine i 28 katova koje s liftom prođete za 50 sekundi. Splićani imaju ono što nitko u Hrvatskoj nema, najvišu zgradu u državi. Ali i Zagreb je potegnuo u visine zato je naša prva stanica 20. kat Zagrepčanke s kojeg se vidi doslovno cijeli Zagreb.

Od prepoznatljivih raketa, preko zagrebačke katedrale do Ciboninog tornja, Zagrepčanka je vjerojatno naprepoznatljivija poslovne zgrada u Zagrebu. Otvorena je 1976. i tada je bila najviša, najmodernija poslovna zgrada. Da sada cjepidlačimo, da se računa i antena na Zagrepčanki bila bi i dalje najviši neboder, barem u Zagrebu sa 110 metara, ali danas ne idemo u detalje.

30 godina je bila na tronu, a onda ju je 2006. prešišao Eurotower za cijeli jedan metar pa osam godina kasnije i poslovni centar u Strojarskoj koji drži drugo mjesto u Hrvatskoj.

"Imate neboder s restoranima u blizini, kafićima, parkinzima svime što trebate. Neboderi postaju land markovi u prostoru. To najbolje možemo vidjeti po Saudijskoj Arabiji odnosno Dubaiju gdje je Burj Khalifa valjda najpoznatiji neboder na svijetu. Ljudi se dolaze tamo slikati ispred toga", objašnjava nam arhitekt Mislav Bašić.

Oni su postali naš orijentir u gradovima. A svjetski neboderi su i nekoliko puta viši od naših. Pa tako top pet predvodi Burj Khalifa sa 828 metara. Tu su još neboderi u Maleziji, Kini, Saudijskoj Arabiji koji su po 200 metara niži od nje. A kada stavite na papir naše četiri grdosije, izgledaju otprilike kao Barbie kućica za Burj Khalifu. Projektant Mario Todorović ističe da je kod tih građevina najizazovnije kako riješiti problem požara.

Neboderi su in, gradit će ih se još, a stručnjaci kažu važno je da se uklapaju u vizuru grada. Između Strojarske i autobusnog kolodvora na livadi trebala bi niknuti dva nebodera, navodno najviša u Zagrebu, jedan od 25 drugi od 15 katova. Međutim radova ovdje nema, investitor je nepoznat, a prema najavama trebao biti veći od poslovnog centra Strojarska koji ima 96 metara.

Dozvolu za ovaj projekt još 2016. dao je Milan Bandić. Gradnja je navodno trebala već krenuti ali ništa se ovdje ne događa.

Na pitanje hoćemo li u Hrvatskoj za desetak godina imati nešto slično Burj Khalifi, Todorović kaže da je teško nadmašiti taj kapital. "Ali kada bi naši konstrukteri imali takve investitore i kada bi bio netko u stanju to isfinancirati sigurno da bi bilo dovoljno kvalitetnih projektanata koji bi to mogli realizirati. Ali to za sada nije realno", ipak priznaje.

Možda sada ne izgleda realno, ali nije nemoguće. Neboderi su postali stvar prestiža, neka vrsta utrke među zemljama pa Kuvajt ima svoj plan. Žele imati najviši neboder i sada grade jedan od kilometra. Sretno onome tko će prati prozore.