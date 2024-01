STRAŠENJE STRANCIMA U tjedan dana tri napada na strane radnike. Kako je zastrašivanje ilegalnim migrantima postalo izborni sport?

Ljudi u Hrvatskoj imaju još goreg neprijatelja od gladi i zatvorenih dućana - ljude malo tamnije boje kože. Cijeli prošli tjedan se raspravljalo o stranim radnicima koji su se, zamislite usudili doći na doček. Onda se pogrdno govorilo o nepalskoj novoj godini pa su ih drugi branili žučnim Facebook statusima i kolumnama. Isti taj tjedan: u tri različita navrata napadnuti su strani radnici. A sigurno to nije bilo zadnji put da su doživjeli nešto neugodno. Pobrinuo se za to i Domovinski pokret u skandaloznom ispadu i direktnom pozivu na linč kad su u pitanju neki drugi stranci: za tragediju na autocesti u kojoj je bračni par poginuo nakon sudara s terencem u kojem se tiskalo 10 migranata, Domovinski pokret krivi Vladu i njihovu politiku prema migrantima. Na migrante se ako treba može i pucati, kaže Domovinski pokret, i još jednom daje do znanja da su se odlučili na već prokušanu tehniku: pred izbore strašiti migrantima. Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina