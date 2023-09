U zadnja 24 sata prijavljeno je 18 slučaja nasilja u obitelji, a društvene mreže kipe od odvratnih komentara...

"Nisam to zaslužila", uzvikivala je Karla Buntić dok ju je njezin muž mlatio i govorio da će je ubiti. Prijavila ga je, pušten je kući, iako je ona imala vidne ozljede, i iako su kod njega pronašli arsenal oružja.

"Toliko se govori o nasilju u obitelji, mijenjaju se zakoni, ali očito je potrebno promijeniti ljude. Nije dovoljno promijeniti zakone. Ja pozdravljam inicijativu da se postrože zakoni, ali bismo se i mi trebali promijeniti. Osobito svi mi muškarci trebali bismo reći ne nasilju nad ženama jer to je sramota za muški rod", istaknuo je Mate Uzinić, predsjednik vijeća za život i obitelj HBK.

Reakcija Mate Uzinića je došla nakon što je pater Ike Mandurić, od ranije poznat kao "pop šatoraš", na Facebooku, komentirajući ovaj slučaj, napisao posvetu svim muževima koji se nose s cmizdrenjima, lažima, optužbama i manipulacijama žena.

"Mislim da je svojim postom u kojem je stavio dvije različite stvari u zajednički kontekst i u toj situaciji, zapravo, pokazao nedovoljno suosjećanje sa žrtvama nasilja i napravio je pogrešku", rekao je Mate Uzinić, predsjednik vijeća za život i obitelj HBK.

Ovakvim porukama se opravdavaju nasilnici.

"Zar ne bi u zemlji, u kojoj se dičimo tradicionalnim vrijednostima, kao što je obitelj, zar nismo sablažnjeni time da je jedna žena pretučena, a kamoli da je ubijena. Zar nismo sablažnjeni time da djeca gledaju to? I zar ne bi to trebala biti strategija svih naših institucija, ponavljam, i Crkve?", ističe teologinja Ana Raffai.

No strategija, ako je suditi po slučaju u Osijeku je - izbjegavanje. Lako je, uslijed silnih opravdavanja i pranja ruku, smetnuti s uma da je prije 6 dana ubijena Mihaela Berak, još jedna ubijena žena u Hrvatskoj. Lako je misliti da je ona izolirani incident, a ne simptom bolesnog društva koje za nju, zapravo, nije briga. Lako je zaboraviti kakva se poruka šalje svim budućim žrtvama i ubojicama.

"I sada na sve to, ministar kaže da nema potrebe za istragom i da nema potrebe da se otkrije je li je netko nešto u policiji, a hrvatska policija ima povijest djela gdje su zataškavali - od Madine, preko Dekanića, pa nadalje, dakle da nema nikakve potvrde da se to utvrdi. Kada se dogodi femicid oni ne čine ništa da utvrde kako je do toga došlo i da se takve stvari ubuduće preveniraju", kritizirala je vladajuće saborska zastupnica Nove ljevice Ivana Kekin.

Jer femicid se prevenira puno prije. Ali tada nemamo sućuti za žrtve. Kada prijave nasilje, kao što je to učinila Karla Buntić, onda su društvene mreže pune zlobnih i uvredljivih komentara koji spadaju u domenu govora mržnje.

"To ima izrazito negativan učinak na žrtve, jer predstavlja jedan oblik sekundarne viktimizacije. Zbog kojih se žrtva osjeća nevrijedno, neprepoznato i koji će naravno imati jedan negativan učinak i na potencijalne buduće žrtve koje će onda razmišljati ako će prijaviti jedan takav oblik nasilja", zaključuje Maja Munivrana s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U protekla 24 sata policija je evidentirala 18 slučaja nasilja u obitelji. Svakim odvratnim komentarom Karli Buntić govori se sve to, svakoj ženi iz crne statistike. Nisu to zaslužile - koliko god to društveni uglednici, komentatori ili nesposobni političari - šakama ili riječima - to pokazivali.