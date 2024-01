U sklopu adventa u Svetom Ivanu Zelini, harmonikašica Stela dogovorila je nastup, došla u šator i onda šok. Tridesetak minuta prije početka - struja je isključena i sve otkazano.

"Došao je gradonačelnik, došla je direktorica turističke zajednice i rekli su mi da nastupa neće biti. Taman su harmonike nešto bile na bini, ako je problem možda vrsta muzike i to, mi ćemo prilagoditi – ne, ne, koncerta neće biti", govori nam Stela Rade.

Nastupala je Stela i na zagrebačkom adventu, nije bilo problema. Svira i autorsku glazbu, ali misli da su joj presudili harmonika i malo istočniji melos.

"Po svačemu nečemu sudeći, to je bio razlog", dodaje glazbenica.

"Afera Harmonika" vrlo brzo postala je tema broj jedan u gradu, no ako se pita gradonačelnika, zabrane nije bilo. U Zelini su već svirali takvi izvođači i nikad nije bio problem.

"Koncert nije održan iz jednog jedinog razloga, a to je poštivanje zakona. Turistička zajednica ne može proizvoljno odlučivati kad će poštivati zakon i koncert uopće nije bio najavljen. Znači ugostitelj je mogao organizirati koncert uz suglasnost turističke zajednice", govori nam Hrvoje Košćec, gradonačelnik.

Nastupi na adventa ne trebaju biti posebno prijavljeni, uzvraća suorganizator. Pokazuje i poruke u kojima ga je direktorica turističke zajednice - 3 dana prije nastupa traži drugog, "primjerenijeg“, izvođača. Kad nije popustio, stigla je zabrana.

Marijo Pošta, suorganizator adventa na pitanje je li direktorica turističke zajednice tražila promjenu benda i stila koji će se pjevati, odgovara potvrdno.

"Zato što je Stela Rade za nju turbo folk pjevačica i nastupala je u Zvezdama granda", dodaje.

Trideset kilometara dalje – drugačija priča. U ponajvećim dvoranama u Zagrebu tisuće su uživale u "kafanskoj atmosferi" uz karirane stolove.

Za ljubitelje istočnog melosa, sunce najjače sja u Areni. Deseci tisuća ljudi slušaju cajke i lijepe eure na harmonike, ali one su u Zelini nepoželjne. Kako god gledali na zabrane, jedno je sigurno - postali smo vrlo licemjerno društvo.

Odnosno zemlja u kojoj se političke stranke bore za zabranu turbofolka dok ga istovremeno njihovi čelnici razdragano slušaju. Od Pule do Đurđevca, "glazbena čistoća" postala je političko pitanje, i novi izvor podjela.

"Nema nikakve potrebe sramit se slušati bilo što. Sve je to legitimno i sasvim je normalno imati različite potrebe, različite ukuse. Kad pokušavate raditi takve stvari, onda to samo govori kako i taj temeljni identitet na koji se oslanjate – ustvari slab. Nije on toliko jak ako morate zabranjivati i moralizirati oko sadržaja za koje mislite da su nepoćudni", govori Krešimir Krolo, sociolog.

A tko uopće može odrediti što je nepoćudno, a što ne - vječno je pitanje.

"Nije da baš slušamo Bečku filharmoniju često? Ne. Ovo nam je prirodnije. Ovo nam je bliže našem mentalitetu, iskreno rečeno. Balkan nam je bliže, a ne Bečka filharmonija ako ćemo iskreno Balkan je ostao Balkan", govori Mira iz Zagreba.

"Mislim da nekad ovi koji su bili u Jugi se srame da su bili u Jugi - odjedanput smo svi - fensi šmensi", kaže nam Štefica iz Svetog Ivana Zeline.

A takvi profinjeni, budimo iskreni, sramimo se samih sebe. U Zelini će takva politika završiti na sudu - zbog otkazivanja koncerta - slijedi tužba.