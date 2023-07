Kaos. Sve se popravlja, asfaltira, ruši, gradi, svi kasne i stoje u prometu.

Probat ću prvo biciklom, krećem s Trešnjevke, tu nam je redakcija. Cilj mi je probiti se do centra grada.

Nisam se ni makla od RTL-a, već radovi. Prošla sam preko dasaka koje glume most. Idem izbiti na prometniju ulicu jer je tamo sigurno bolje.

Sve je izrovano, a na pola puta, puta više ni nema. Moram na cestu.

Na cestu ne bih smjela prelaziti dok sam na biciklu. Stajao je čak i znak, kaže mi snimatelj, ali bio je previsoko i ja ga nisam vidjela. Mislila sam da se može proći uz paravan.

I nakon ovoga izbijamo na radove.

Dolazim na kružni tok. Stručnjak mi objašnjava da 40 godina nije bio diran, a baš su sada zatvorene dvije ulice.

"Po meni možda pogrešna je nesretna kombinacija tih radova gdje se u istom području na isto vrijeme radi nekoliko stvari koje međusobno nisu povezane. Ako osigurate jedan prolaz morate ponuditi alternativne pravce, ako ih nema onda alternativne oblike prijevoza", kazao je Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti.

Ok, kad od redakcije krenem u alternativnom smjeru dođem prvo na Selsku ulicu bez asfalta jer se tu mijenjanju cijeli plinovoda.

"Stoje radovi zato što se mora raditi ispitivanje, ta tlačna proba, da ispitaju jesu li svi spojevi cijevi dobro napravljeni, a to se može samo kad se naprave svi radovi i tu gdje stojimo i ovaj dio gdje je rupa i raskopano", kazao nam je Andro Pavuna, pročelnik gradskog Ureda.

Nakon toga dalje prema zapadu još je gore. Tu su radovi i na glavnim i na sitnim ulicama.

Ja sam uskoro odustala od alternativnog oblika prijevoza, previše je to za moj gradski bicikl. Hajdemo probati autom.

Nismo ni krenuli, a već smo naišli na zatvorenu cesta zbog radova na željeznici. Idemo na obilazak.

Na istom su očito završili svi koji idu iz smjera zapada prema Trgu.

S obzirom na to da je velika većina ljudi otišla iz Zagreba jer je ljeto očekivali bi da neće postojati ovakve gužve ali eto već i u autu stojimo u gužvi. To se pretvorilo u neizdrživo čekanje, iako se nalazimo na prometnici koja nije neka žila kucavica grada. Od početka do kraja Žajine ulice stojimo već punih pola sata.

Prodisali smo tek kad smo se spojili na drugu ulicu.

Stigli smo do radovi zbog kojih smo svi ušli u jednu traku, no na tome mjestu nema ni jednog čovjeka koji radi, ništa se ne događa. samo su zatvorili cestu.

Nisam prometni stručnjak, ali profesor Ševrović je, a i on kaže da se ovo trebalo pametnije riješiti.

"Jednom pametnijom regulacijom prometa mogao se riješiti ovaj kaos koji je nastao zbog neinformiranosti, nedovoljno označenih obilaznih pravaca i u konačnosti neosiguravanju kapaciteta na postojećim obilaznim pravcima. Informiraj građane. koristite tramvaje, bit će kaos", objasnio je.

Nakon svog tog čekanja, nadomak centra grada upali smo u - gužvu na zelenom valu.

Ok konačno smo na Trgu. A tamo naša ljetna boljka prelazi u onu turističku. Dolje radovi, gore Markov trg zatvoren, Katedrala radovi...

Turistica Dijana Bolić smatra da gužva turistima i nije toliko problematična.

"Zapravo ne biste vjerovali, ali ne. Ovaj interni promet u Zagrebu rijetko tko se žali jer su oni manje više smješteni u centru. Što se tiče tramvaja oni funkcioniraju dosta dobro, mislim ja se vozim tramvajima. To što se ponekad zapali krov ili jednostavno stanu", kazala je.

Oni su pješice pa će avionom kući, a mi ćemo dugo toplo ljeto provesti na semaforu.

