Kad tlak krene prema dolje, pjesmu i nije teško odabrati pa nekako paše ona od Josipe Lisac "Danas sam luda". Već tjednima jugo, lebić i oštro šire razdražljivost, umor i glavobolju pa se čini kao da je južina ove jeseni odlučila prezimiti i da je najbolje da se svi vratimo nazad u krevet.

Ružica Kartelo Marušić iz Splita otkriva kako izgleda njeno jugo: "Čini mi se da nisam za taj dan ništa sposobna, ništa mi se ne da, da sam skroz napušena, a nisam napušena nikad bila nit ću bit'. Nisam svoja, baš mi je ono…" Marija iz Solina također priznaje: "Grintava sam, nervozna sam, stare rane bole, ozljede Ljudi su nervozniji tili to priznat ili ne."

Studentice Ljubica i Nives iz Splita kažu: "Malo smo više grintavi, dođeš doma umorniji, ali ništa posebno."

Davni mit kaže i da kava po južini nema isti okus, a Danijell Nikolla to i potvrđuje: "Apsolutno je to istina. Kad je jugo, onda vam ne valja kava, ne valja šećer, žlica, ne valja... šalica, ne valja konobar, ne valja žena, ne valja ništa! To opće poznata stvar. Neki su doskočili tom problemu i ujutro umjesto kave popiju pelinkovac i njima bude dobro i odmah im je bura." Kao i da ribe nema na ribarnici, kaže nam Ivan Ogrebić: "Ribe ima sasvim dovoljno jedino kad je jako i olujno jugo jer nitko nije na moru. Kad je lagana južina, ribe ima."

Ipak, posljednji mjesec naredale su ciklone i fronte s juga pa ulovom mogu biti zadovoljni samo lovci na oluje. Rade Popadić iz Crometa kaže: "Posljednjih mjesec dana smo imali jedan jaki niz ciklona i fronti koji je svim lovcima na oluje omogućio prizore koje sanjanju cijele godine, a tu su i valovi od 5 metara." Čini se kako se na silinu mora, južnih vjetrova i poplavljene rive moramo početi navikavati.

Natalija Dunić, doktorica znanosti na Institut za oceanografiju i ribarstvo, kaže: "Da, dogodila se situacija da smo imali uzastopne četiri poplave što nije bilo u povijesti otkad imamo promjene. Inače imamo jednu-dvije poplave, ali ne toliko zbijeno vremenski kao što smo imali sada." Nema sumnje sve je to posljedica sve vidljivijih klimatskih promjena. Natalija Dunić nastavlja: "Na otvorenom moru u južnoj jadranskoj kotlini površinska temperatura mora je bila viša od 28 stupnjeva što dosad nije bilo zabilježeno. Barem ja nisam vidjela u prijašnjim podacima."

Nije svoja više ni priroda, a kamoli čovjek po svoj toj južini, znali su to još i vijećnici u Dubrovačkoj republici, pa odluke tada nisu donosili. I kazne su bile blaže ako se zločin počinio za vrijeme juga. Slično je bilo i u Poljičkoj republici. Rade Popadić otkriva: "I u Poljicima se upotrebljavalo identično pravilo kada bi netko počinio kazneno djelo za vrijem juga i niskog tlaka zraka ne bi baš bio oslobođen, ali to bi se uzelo kao olakotna okolnost- je li se to danas treba uzet kao olakotna okolnost?- pa ja bi, ali čini se da sud ne bi uvažio."

Studentice Ljubica i Nives otkrivaju "Olakšalo bi definitivno - odgoda ispita na faksu za vrijeme južine." Ružica Kartelo Marušić kaže kako je južina utjecala na nju: "Ja sam danas imala plan izabrati nešto za kućanstvo, odustala sam jer mi se čini da sva lebdim, ali što se tiče zločina uskraćujem sebi bilo kakvu kompetenciju da da dajem izjavu. Pogotovo na jugo."

Srećom stiže i bura uskoro, a studeni će u drugoj polovici opravdati ime.