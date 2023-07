Unatoč teškom odnosu premijera i predsjednika: 90% maturanata ne zna što je kohabitacija

Ako ste i vi jedni od onih koji nemaju pojma što znači kohabitacija, mogli ste ga vidjeti u teškom odnosu punom uvreda i tenzija. To je suradnja našeg predsjednika i premijera. Kohabitacija u politologiji predstavlja odnos dva nositelja vlasti koji dolaze iz različitih političkih stranaka.

U Hrvatskoj je to odnos predsjednika i premijera. Ali uz to Hrvatska ima i nešto posebno, nešto što nitko drugi na svijetu nema, tvrdu kohabitaciju. Odnos koji je Plenković najavio kada je Milanović osvojio izbore. "Bit će tvrda kohabitacija u skladu s Ustavom i Zakonom", rekao je.

No to tada Zoranu Milanoviću i nije bilo baš najjasnije. "Ne znam kaj to znači. Treba pogledat u Ustav pa vidjet kaj znači tvrda kohabitacija", brzo je odgovorio. I baš taj pojam, bila to meka, ili tvrda kohabitacija, na maturi iz politike i gospodarstva nije znalo gotovo 90% učenika koji su polagali Politiku i gospodarstvo. I nisu oni jedini.

Koga god smo na ulici pitali znaju li što znači taj pojam, odgovori su bili kratki i jasni - ne. Zbilja je bilo teško pronaći nekoga tko kohabitaciju zna objasniti. Ali zato smo čuli neka druga ambicioznija objašnjenja.

"Kohabitacija, pa recimo nekakvo stanje unutar kojeg se širi nekakva bolest ili ličinka, slično. U biti, znam! Period od zaraze do liječenja", pokušao je objasniti Bruno. "Da budemo svi kao jedan, za dobrobit naše zemlje", rekao nam je Damir. "Življenje negdje, nešto", pokušao nam je odgovoriti jedan Zagrepčanin.

No svo to neznanje možda i ne treba toliko čuditi. Jer maturanti su ipak jednostavnije pojmove poput Ustava i političkih stranaka, znali. Problemi pak leže, negdje drugdje, kaže nam politički stručnjak.

"Možda i nije iznenađenje, ako imaju samo 1 sat politike i gospodarstva tjedno i to sat koji se uvijek može preskočit. Imaju udžbenike i nitko tome ne pridaje veliku pažnju. Ne shvaćaju da je bitno obučit te ljude koji ne idu kasnije na fakultet da znaju neke osnovne pojmove u životu onda ne treba čudit. I zašto bi netko s 18 godina trebao znat što je kohabitacija, baš ga briga", objašnjava nam Krešmir Macan.

Ipak, porazno je da je doslovce svaki treći maturant pao ispit iz Politike i gospodarstva. A osim kohibitacije, strani su im bili i pojmovi javne politike, interpelacije i prava na humanitarnu pomoć. Matura iz politike ovogodišnjim je maturantima zbilja bila nemoguća misija.