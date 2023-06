Siniša od malih nogu zna svoj talent - voli crtati, bavi se i kiparstvom, radi i makete. Ali od malih nogu nije znao da će danas pripremati prijamni ispit za Likovnu akademiju.

"Dok je moj stric bio tu na ljetovanju, ja sam imao 9 ili 10 godina, i crtao sam jednog susjeda. I on mi je rekao dobro crtaš njegov portret, neka ja to zatvorenih očiju nacrtam i tako je to krenulo. Ja sam iz šale probao i uspjelo je. Svi su bili u čudu i govorili da varam, da žmirm na jedno oko i drugo gledam", kaže Siniša Matijević, stipendist Zaklade Solidarna.

Iz Krnjaka kraj Karlovca do Zagreba došao bi puno teže da nije bilo Fonda Desa i Jerko Baković Zaklade Solidarna. Oni su mu pronašli mjesto u privatnoj gimnaziji, učeničkom domu. A plaćaju mu i prehranu i satove crtanja. No nisu mu samo financijska podrška.

"Glavni razlog zašto se možda djeca ne usude doći u velike sredine, kao što je Zagreb, je strah da ne smiju pogriješiti, moraju uspjeti, nemaju oslonac ni podršku. Kada znate da netko stoji iza vas, da će vas poduprijeti, lakše je pogriješiti i čak se odvažiti u neke izazove nove nego kada nemate nikakve podrške", govori Siniša.

A Severina Lajtman je bivša stipendistica Fonda. U Zagreb je došla iz Međimurja. Tu je završila umjetničku gimnaziju. Sada studira na Filozofskom fakultetu, ali priprema prijamni na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje bi voljela upisati glumu.

"Nadam se", uzbuđeno nam govori. Stipendija - kaže Severina - treba djeci poput nje.

"Da ne osjećaš da nešto ne možeš, nego da vidiš da ipak imaš izbora. Ja znam jako puno djece s ful ogromnim talentom koji ne dobiju priliku, ni od prilike. Stipendija kao takva mora postojati da bi djeci poput mene da ostvare svoje potencijal", govori nam Severina.

Jer ponekada da bi ostvarili puni potencijal, trebaju malo podrške. Ivan stipendiju troši na učenički dom, tenisice, odjeću, udžbenike i bilježnice. Mia je rođena s kromosomopatijom. Pomoću stipendije odlazi na liječničke preglede i kupuje školske knjige. Nada iz Novske plaća učenički dom, a bez stipendije ne bi mogla na maturalno putovanje ni večer. Josip je pomoću stipendije plaćao školske obroke. Ovo nisu njihova imena, ali jesu njihove potrebe.

"Ovo nisu nužno stipendije za talentirane. Ovo su stipendije za one kojima stipendija može napraviti ozbiljnu razliku u životu. Stipendist koji je došao u 6. razredu, srednju školu je htio upisati u Zagrebu, dolazio je u Zagreb, a roditelji mu nisu mogli priuštiti mobitel, a trebao mu je mobitel, OK, evo kupujemo mobitel", otkriva detalje Ivan Blažević, upravitelj Zaklade Solidarna.

Dosad je kroz program prošlo 24-ero djece, sada ih planiraju primiti otprilike još toliko. I svi oni će naučiti da nisu sami i da se netko brine za njih.

"Mentor, koji me pripremao za natjecanje, još je u osnovnoj pronašao Solidarnu. Naravno da mislim da ću jednog dana biti ta koja će pomoći istoj toj djeci", govori Severina.

A dok ne preuzme Severina, pomoći možemo svi mi. Za svaki uplaćeni euro do iznosa od 40 tisuća eura anonimni donator Fondu će uplatiti isti iznos. Uplate se primaju na broj računa na ekranu, investicija je to s kojom se ne može pogriješiti.